Dos diputados santafesinos abandonaron la bancada del PRO y armarán el bloque "Futuro y Libertad"

Los diputados santafesinos Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini anunciaron este miércoles que dejarán la bancada del PRO y armarán el bloque "Futuro y Libertad". Se tratará de un nuevo espacio legislativo de raíz provincial con fuerte impronta en seguridad, transformación institucional y desarrollo productivo.

Con la salida de los dos legisladores, el macrismo pasará de 41 a 39 bancas. Sin embargo, la reducción que sufrirá el interbloque no afectará la cantidad de miembros que tendrá el PRO-MID en la comisión investigadora del criptogate, debido a que este martes había sido formalizada la conformación del organismo parlamentario que analizará el caso de esa estafa virtual.

“Mi objetivo principal es defender a los santafesinos. No tengo nada en contra de los porteños, pero ya no es viable mi integración en ese bloque. La coherencia me obliga a seguir otro camino”, señaló Chumpitaz en un comunicado, a la vez que remarcó que seguirá sosteniendo los mismos valores de orden, seguridad y libertad que lo llevaron al Congreso.

Sumado a esto, explicó que "Futuro y Libertad" buscará "articular con otros sectores liberales, federales y reformistas que compartan una visión estratégica del país: desarrollo con reglas claras, protagonismo de las provincias, y una política que se ponga al servicio de la gente, no de sí misma".

El diputado anticipó que el nuevo espacio tendrá una fuerte articulación con el empresariado santafesino y proyectará su armado político con la mirada puesta en Rosario 2027. “Es el primer paso de un proyecto con identidad y rumbo, que busca poner freno a quienes destruyen el país desde la corrupción, la complicidad o la indiferencia,” sostuvo.

Según indicó, el nuevo bloque, que comenzará a funcionar formalmente desde el 1° de mayo, busca representar con fuerza el reclamo ciudadano de una reforma integral del Estado, con eje en la desburocratización, el respaldo a las fuerzas de seguridad, la aplicación de políticas públicas apoyadas en inteligencia artificial, y una justicia ágil ante el delito. Además, promueve la baja del gasto político y un mayor protagonismo federal.

Chumpitaz es un empresario y exjugador de rugby que estuvo muy cerca del expresidente Mauricio Macri, pero en los últimos meses se había acercado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Razzani, por su parte, es una empresaria fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos.

