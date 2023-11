Jaime Duran Barba anticipó que el gobierno que asumirá el 10 de diciembre próximo “va a ser el gobierno de Milei”. El asesor político afirmó que “en los países presidencialistas no hay espacio para dos presidentes” y agregó, en alusión a Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “lo acabamos de experimentar en la Argentina y no funciona eso”. El especialista analizó la relación entre los presidentes de América Latina con la sociedad y la influencia de internet en la sociedad.

Jaime Durán Barba se refirió a la incorporación de Patricia Bullrich como ministra de seguridad del gobierno entrante: “El caso de Patricia Bullrich es especial porque siendo presidente del partido (PRO) ser ministro de un gobierno que no es del partido sin haber negociado eso, o sin haberlo consultado con su partido ni con su coalición me parece peligroso”. Y agregó: “Es incompatible ser presidente de un partido y participar de un gobierno que no es de tu partido”, aseguró, en diálogo con el programa radial Crónica Anunciada de Futurock.

El asesor político señaló que descree en la posibilidad de que “sea un cogobierno entre Milei y Macri” y afirmó que la convivencia entre ambos será “difícil”. Y agregó: “Milei tiene un temperamento sumamente fuerte y no creo que esté en su psicología compartir su poder con otra fuerza política”.

En ese sentido, Durán Barba recordó que “cuando Mauricio Macri fue presidente tampoco le fue fácil tratar con los radicales”. El asesor reconoció que dentro del radicalismo “hay gente muy valiosa como (Mario) Negri, (Martín) Lousteau y demás, pero no tuvieron mucha participación porque cuando alguien llega a la presidencia tiende a concentrar poder”. Y aclaró: “Cuando a alguien lo eligen presidente normalmente cree que lo eligieron presidente y no quiere que haya otro en su lugar”.

Con respecto a la situación social de Latinoamérica el asesor político resaltó: “La gente se volvió independiente, con el apoyo de Patricia (Bullrich) o sin ello, la gente de Juntos por el Cambio habría votado por Milei, lo mismo con los radicales”.

“Lo que está pasando en el continente es muy complicado. Sigo los números y tengo vinculación con varios presidentes de la región. La situación de Gabriel Boric en Chile es catastrófica en cuanto a popularidad. Y yo creo que es una persona bien intencionada, pero le fue muy mal. José Pedro Castillo (expresidente de Perú), ya se fue. Guillermo Lasso (expresidente de Ecuador) ya se fue. Gustavo Petro (actual presidente de Colombia) tiene una situación catastrófica. La gente se volvió ingobernable. No es posible la gobernabilidad porque la democracia participativa tiene un gran problema y es que la gente no quiere ser representada”, analizó Duran Barba.

En la misma línea enfatizó que hay una gran diferencia entre la actualidad y la gobernabilidad “en la época del general Juan Domingo Perón”. Y resaltó una problemática lingüística: “A los antiguos líderes los tratábamos de usted, ahora es Mauricio o Javier son tratados de vos”.

Análisis sobre Latinoamérica

El asesor político puntualizó que “los partidos de América Latina con los que yo trabajé desde hace 40 años desaparecieron casi todos. El PRI parecía un partido eterno en México controlaba mayoría total en diputados, senado y gobernaciones ha desaparecido prácticamente. En Venezuela Acción democrática está hecho pedazos. Eso significa que lo que cambió es la gente”.

Los seres humanos actuales no somos los mismos que hace diez años. Somos más rebeldes, independientes, dependemos mucho de Google y de las redes sociales, que tampoco dicen la verdad. Están llenas de mentiras y de mitos. Es la sociedad de la posverdad”.

Con respecto al cumplimiento del contrato electoral y los cambios radicales que proponía Javier Milei, Jaime Durán Barba señaló “Es inevitable. Una cosa es pensar la política desde la oposición y sin haber tenido experiencia de gobierno y otra es llegar al gobierno”.

La irrupción de internet como cambio de paradigma

La sociedad de la internet produce una mayor ambición legítima en la gente. Internet globalizó y la gente se compara con los más ricos del mundo, antes te comparabas con tus vecinos. No digo ni que esté mal, ni bien. No es evitable”. “Es una sociedad distinta a lo que fue la nuestra”.

Con respecto a la izquierda argentina, Durán Barba expresó “piensan lo mismo que yo a los 15 años”. Y agregó: “hay que pensar una revolución que sea compatible con la Inteligencia Artificial y con la impresión 3D. No creo en dejar de ser revolucionario, pero hay que incorporar estos cambios”.

Con respecto al rol que desempeñará Mauricio Macri en el futuro inmediato, el asesor político destacó: “Depende de cómo tome Mauricio Macri el asunto. Si él asume una posición de consejero va a andar bien, ahora si él intenta manejar ministerios o gobiernos van a terminar chocando. Es inevitable. No hay gobiernos presidenciables de dos cabezas”, concluyó Jaime Durán Barba.

