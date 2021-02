Duro cruce entre Juan Grabois y Martin Insaurralde: "Patoterismo y gorilaje"

El referente del Frente Patria Grande y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, protagonizó ayer 4 de enero un cruce vía Twitter con el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y con su par de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, debido a una protesta de trabajadores de la planta de reciclado de San Vicente que terminó con cinco detenidos y algunos heridos con balas de goma.

La Federación de Recicladores y Cartoneros, la cual pertenece a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Juan Grabois, realizó una marcha frente a la municipalidad de San Vicente para reclamar la reapertura de un Ecopunto en el que trabajaban 21 personas. Los manifestantes hicieron una fogata en la puerta del edificio y la policía intervino con gases y balas de goma. Además, cinco personas fueron detenidas.

La protesta se originó dado que, según difundieron en un comunicado, los trabajadores reclaman que hace 10 meses, “con la excusa de la pandemia, no los dejan ingresar al Ecopunto municipal para desarrollar su labor de reciclado y cuidado del ambiente”. Por su parte, el gobierno de San Vicente denunció que los manifestantes intentaron ingresar a la fuerza a la municipalidad y provocaron destrozos en el lugar.

La disputa entre Grabois, Insaurralde y Mantegazza

Por este motivo, Grabois escribió un tuit donde acusaba al Mantegazza, del Frente de Todos, como el responsable de impedir el ingreso de los 21 trabajadores a la planta de reciclado y de “perpetrar la primera represión del año”. “El intendente @nico_mantegazza impidió el ingreso de 21 trabajadores a la planta de reciclado de San Vicente. Frente al reclamo, no se le ocurrió mejor idea que perpetrar la primera represión del año con 5 detenidos y varios heridos de bala”, redactó.

Pocos minutos después, el intendente lomense le respondió en defensa de Mantegazza: “Nos costó mucho trabajo recuperar un municipio desbastado como San Vicente que Nicolás está haciendo un esfuerzo enorme para ponerlo de pie, nada se soluciona con patoterismo y viejas prácticas trasladando gente desde CABA. Con humildad y diálogo así se fortalecen las democracias”.

Pero la disputa no terminó ahí, y el dirigente social no tardó en contestarle que, “si tocan a cualquier cartonero, vendedor ambulante, o laburante de la economía popular en cualquiera de los dos lados de la General Paz, gobierne quien gobierne, nosotros vamos a estar siempre del mismo lado”. Además, agregó: "Martin, yo entiendo que tengas que defender a la corporación de intendentes pero no nos engañemos, la orden la dio Mantegazza y fue él quien echó a 21 compañeros/as de la planta. Tus argumentos son idénticos al gorilaje. Nosotros peleamos por los de abajo, contra cualquier que los ataque".

A su vez, Insaurralde, insistió en que los intendentes “no manejan ni tienen fuerzas represivas”. “Trabajemos juntos para poner la Argentina de pie”, replicó.

En esa línea, Grabois planteó: “Si Mantegazza no fue, ¿quién fue? Si recuperamos el gobierno para que aumente la desigualdad y la pobreza, el pan y la carne, los abusos del poder económico, la persecución y los atropellos contra los humildes... No sé cómo vamos a poner a la Argentina de pie”.

Por su lado, el líder comunal de San Vicente también utilizó las redes para responder: “No nos van a explicar cómo gobernar los que hacen negocios con la pobreza en nombre de la militancia social y movilizan con micros de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó Mantegazza, quien también aclaró que no permitirá “ninguna forma de vandalismo y extorsión de personas ajenas al distrito”. “Los intendentes trabajamos para eliminar las desigualdades, pero no cedemos a las extorsiones ¿Tu enemigo es el proyecto?”, preguntó Mantegazza.

“El discurso igualito al de Pichetto y Bullrich e igual de mentiroso. ¿Los 21 recicladores que echaste de la planta eran de la Ciudad de Buenos Aires?”, finalizó Grabois.

CFT