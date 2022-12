Después de la reunión que mantuvo este miércoles junto a referentes de organizaciones sociales en el Ministerio de Desarrollo Social con Victoria Tolosa Paz, el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni sostuvo que "estamos en un compás de espera". En esa línea, este jueves 29 de diciembre marcó su desacuerdo con la decisión de cerrar la inscripción al programa Potenciar Trabajo y la política de ajuste del Gobierno.

Al relatar la situación que atraviesan los beneficiarios de programas sociales en los barrios populares, el dirigente contó que "no estaban entregando los productos navideños que recién están llegando ahora y esa es una cuestión de mucha sensibilidad". Pero, según él, tampoco "llegaba la comida a los barrios, lo cuál es más grave".

El dirigente social también señaló que atraviesan una demora en el pago de los programas y dijo que los beneficiarios y beneficiarias no pueden esperar. "Postergar el pago que se hacía el 28 o 29 de diciembre hasta el 5 de enero es por el cierre de las cuentas del año. Pero nosotros no podemos decirle a una persona que cobra un programa social que espere. Hay un millón 300 mil personas esperando", dijo Belliboni en diálogo con La García (AM 750).

Los reclamos de Unidad Piquetera a Tolosa Paz: "No estamos de acuerdo con el bono ni con la paz social"

El dirigente del Polo Obrero es uno de los más críticos con el Gobierno nacional y con las sucesivas gestiones que estuvieron al frente de Desarrollo Social.

Sin embargo, ayer mantuvo una reunión con la ministra que transcurrió en un marco respetuoso y, por el momento, sin la decisión de una medida de protesta más dura. Punto para Tolosa Paz que, a priori, logró desactivar momentáneamente un conflicto en el mes más caliente del año.

"Tenemos muchos desacuerdos con el Ministerio"

Belliboni trazó un análisis de la política social en la Argentina y no tardó en mostrar sus cuestionamientos. En términos generales marcó que "tenemos muchos desacuerdos con el Ministerio y no somos los únicos".

Al desarrollar dijo que "el concepto que más me preocupa, y se habló durante la reunión de ayer, es la idea de que la política social argentina está determinada por el equilibrio fiscal" y señaló que "nosotros tenemos un desacuerdo de fondo con eso".

Tolosa Paz recibió ayer a las organizaciones sociales y desactivó, por el momento, las medidas de fuerza.

"El Fondo (Monetario Internacional) no puede determinar cuál es el gasto social, de jubilaciones o qué hacer con las tarifas. El país tiene que decidir cuál es la política económica y social. Más cuando tenemos problemas con la comida, con la nutrición infantil en muchísimos chicos y eso tiene que ver con la situación social", manifestó.

Y, sobre ese tema, completó: "La exigencia de ajuste va a seguir. Estamos hablando de que se ataca a los sectores más débiles".

Beneficiarios de Potenciar Trabajo cobrarán un bono en abril

¿Los programas? Abiertos y con auditoría

Por otra parte, Belliboni fue consultado acerca de la situación de cierre de los programas sociales y la polémica que se generó a principios de mes por una investigación judicial que determinó la supuesta existencia de irregularidades en miles de programas sociales. En aquel entonces se habló de beneficiarios de Potenciar Trabajo que habían comprado dólares o que tenían vehículos.

Eso se convirtió en otro motivo para mantener el cierre de las inscripciones a los programas, desde la óptica de Desarrollo Social. Para Belliboni, sin embargo, "un programa que asiste a las personas tiene que estar abierto, tener la voluntad de ayudar a una persona en caso de que tenga una necesidad insatisfecha". Y subrayó: "Abierto y con auditoría".

"La ministra reconoció que se equivocaron con la auditoría. Va a haber una baja registrativa, pero no esta campaña absurda que se armó de 250 mil personas. El Estado ha hecho auditorías cada seis meses", sostuvo el líder del Polo Obrero e integrante de la Unidad Piquetera.

