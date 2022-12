Unidad Piquetera en "compás de espera" tras reunión con Tolosa Paz

Finalmente, luego de protestas en las calles y un acampe la semana pasada, Unidad Piquetera, el colectivo que reúne a los movimientos sociales más reacios al Gobierno nacional, tomó contacto con Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social. Un encuentro que sirvió para que las partes intercambien miradas sobre distintos temas, con pedidos por parte de los dirigentes sociales que aguadarán hasta el lunes que se materialicen los compromisos asumidos por parte de la cartera.

Según pudo saber PERFIL, el conclave duró 3 horas, se desarrolló en la sede del ministerio y bajo ese marco los piqueteros sacaron a relucir sus principales demandas: alimentos para las fiestas, una actualización acorde a la inflación del bono de fin de año y herramientas para los emprendimientos productivos. Del otro lado, remarcaron que siempre existió vocación por el diálogo y que se están cumpliendo con acuerdos, incluso varios preexistentes a la llegada de la ex diputada al ministerio.

“Estamos cumpliendo el cronograma de alimentos y en este momento estamos haciendo un esfuerzo muy grande de logística para entregar todos y cada uno de los productos navideños y los que se entregan habitualmente para fin de año. Hoy estamos entregando una cantidad de kilos muy grande y mañana también y hasta el último día del año. Son más de 1 millón de kilos de alimentos que se vienen cumpliendo con la Unidad Piquetera en todo el territorio nacional que tiene que ver con alimentos secos que el Ministerio también adeudaba en el mes de octubre”, apuntó Tolosa Paz una vez concluido el encuentro.

Los argumentos de Tolosa Paz

Entre otros puntos, la funcionaria habló del refuerzo a la tarjeta alimentar del 40%, el bono de jubilados de 10 mil pesos con el PAMI, el pago del bono a los indigentes en noviembre y diciembre y la entrega de más de 3 millones de bolsas navideñas “para que ningún argentino y argentina pase estas fiestas sin ese plato de comida”. También, comentó que se van a entregar las herramientas para los emprendimientos que son liderados por las organizaciones que están en Unidad Piquetera y se refirió al acampe que encaró el grupo hace días: “Genera la foto que no queremos, que es la población infantil no en su casa, no jugando, sino en una situación muy compleja que queremos evitar y por eso invitamos a UP que previo a una medida de fuerza haya una mesa de diálogo”.

“Nosotros gobernamos y lo hacemos en el marco de un gobierno que tiene que terminar un año brindándole al pueblo paz y con la tranquilidad de que el 2023 seguiremos construyendo trabajo, inclusión social, oportunidades e inversión pública”, anticipó. Ante la consulta de PERFIL, Silvia Saravia, Coordinadora Nacional Territorial de Libres del Sur, uno de los espacios que integra UP, expresó que vio un compromiso por parte del oficialismo y que, antes de tomar medidas de fuerza, evaluarán lunes o martes la marcha de la entrega de alimentos y herramientas.

"No estamos de acuerdo con el bono ni con la paz social"

“Respecto de otros temas no nos pusimos de acuerdo. Nos planteó límites que ella tiene para, por ejemplo, dar un bono de mayor monto. Por último, manifestó tener la voluntad de poner mesas de trabajo para avanzar y reducir las demoras en las cuestiones conversadas”, afirmó. En esa dirección, Mónica Sulle, del MST Teresa Vive, dejó en claro que lo fundamental pasa por la materialización de compromisos y que hoy los comedores reclaman alimentos. Asimismo, dijo ante este medio que entraron en un "compás de espera" pero que no significa sintonía total: “No estamos de acuerdo con el bono ni con la paz social, damos tiempo por el cumplimiento y nada nos limita para volver a salir a la calle”.

