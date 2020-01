Eduardo Duhalde: "Yo me quedé con la idea de que lo de Nisman fue un suicidio inducido"

Eduardo Duhalde se metió este martes 21 de enero en la polémica sobre la muerte de Alberto Nisman, cuyo quinto aniversario tuvo lugar este fin de semana, mientras la oposición reclama justicia por el supuesto homicidio y desde el oficialismo defienden la hipótesis de que el fiscal se quitó la vida. El expresidente afirmó que el tema no lo apasiona, pero aventuró que se trató de "un suicidio inducido". Además, contó que se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner para "colaborar" con el Gobierno para "sacar el país adelante".

"Hay un homogeneidad que los que están en contra del gobierno kirchnerista dicen que a Nisman lo mataron. La gente quiere ver lo que quiere. No es un tema que a mí me apasione pero me quedé con la idea de que fue un suicidio inducido. No sé por qué. Pero hoy discutir ese tema... hoy tenemos que ver cómo salimos", expresó el exgobernador bonaerense en diálogo con Radio 10.

Según confirmó Duhalde, este lunes 20 de enero se reunió con Fernández de Kirchner "por temas siempre vinculados con el Gobierno. Soy un apresurado en lo que se me ocurre y puedo colaborar. Iba a hablar con Alberto Fernández pero se fue a Israel. Charlamos de las cosas que puedo colaborar y para que se haga más rápido".

"Me comprometí a hacer unos trabajos y ver a ella y a Alberto. Eso fue y va a seguir siendo así. Los que hemos tenido una función como yo debemos colaborar". En ese sentido, dijo que la vio a la vicepresidenta "más tranquila y calma para poder analizar los problemas. Alberto tiene menos tiempo. Le recomendé a Alberto que no lea los diarios porque es una rabieta desde temprano", contó.

También recordó que durante el gobierno de Cambiemos intentó advertirle a Mauricio Macri sobre la problemática en los precios pero no que tuvo buena recepción. En ese sentido, Duhalde analizó que el actual Presidente enfrenta varios problemas porque "está todo desordenado y descontrolado".

"Está muy impregnado por la crisis, tenemos que esperar un poco más. La gente está esperanzada pero hay que apurarse y no defraudarla en un momento que se reclama que las cosas se resuelvan", agregó.

DR/FF