El análisis de CFK sobre el documental sobre Nisman: "Netflix hizo lo que debería hacer Comodoro Py"

La vicepresidenta Cristina Fernández publicó en sus redes sociales un descargo y análisis luego de finalizar "por tercera vez" el documental de Nisman en la plataforma de Netflix. "La paradoja argentina o cuando Netflix hizo lo que tendría que haber hecho Comodoro Py y Comodoro Py hizo lo que hace Netflix", tuiteó la expresidenta, acompañado de un link a su página web, en donde escribió una serie de párrafos reflexionando sobre la producción.

En primer lugar, Cristina destacó la producción del director Justin Webster: "Quiero hacerme cargo de mis prejuicios acerca de lo que uno esperaba que iba a hacer un documentalista inglés en una plataforma estadounidense con un tema como el de Nisman. Comprobé que se puede ser inglés, producir para EEUU, pero tener objetividad y honestidad intelectual". A su vez, reconoció que tiene su "autoestima demasiado elevada y me consideraba invulnerable -por formación e información- a la influencia de los medios de comunicación a la hora de hacer análisis y arribar a conclusiones. Y eso no es nada bueno".

Luego de aclarar eso, dedicó un párrafo al trabajo de la exfiscal del caso, Viviana Fein: "Si antes de ver este documental alguien me preguntaba que opinaba del trabajo de la fiscal del caso Nisman, Viviana Fein, hubiera dicho, cuanto menos y que sea publicable, que no había dado la talla. Sin embargo, luego de haber visto todo lo que hizo, con filmaciones, fotos, testimonios y haber escuchado su propia palabra… chapeau. Recuerdo una idea que expresó en el documental, y que palabras mas, palabras menos dice: 'Una investigación, un expediente no se puede basar en expectativas, se basa en hechos y en pruebas'. Creo que esa fue mas o menos la frase o, lo que es más importante, el concepto".

Y enfatizó en "lo jurídico" como el tema más importante a analizar: "Porque claro, a nadie se le puede escapar que la presidenta del título soy yo y que aborda un hecho que conmovió al país, en un año de elecciones presidenciales al final de mi segundo mandato y que fue utilizado por la entonces oposición política para llegar al poder y por dirigentes de ciertas potencias mundiales para dirimir intereses en el conflicto geopolítico global. Y aquí vuelvo al título… Lo que pudo lograr Justin Webster que no es abogado, ni juez, ni tiene responsabilidades institucionales: mostrar los hechos con objetividad, sin omisiones de testimonios y circunstancias, sin inventar hechos que no existieron y menos aún desarrollar hipótesis y relatos sin pruebas que los sustenten y que, al hacerlo, las conviertan en verdades".

"Por el contrario, nada como Comodoro Py y parte del Poder Judicial para producir ficciones, dirigidas y guionadas en detalle por los servicios de inteligencia -nacionales y extranjeros- y difundidas por los medios de comunicación hegemónicos. Lástima que estos directores y estos guionistas no ganarán el único premio al que debe aspirar la verdadera Justicia: descubrir la verdad y darla a conocer", agregó.

Por último, recordó al excanciller fallecido Héctor Timerman: "No puedo de dejar de mencionar la infinita tristeza al ver y escuchar, al final del documental y al final de su vida, a Héctor Timerman, judío y canciller argentino que quiso que se conociera la verdad sobre el atentado a la AMIA. Dejó allí no sólo su testimonio, sino su legado de vida: 'si hay algo que le quiero decir a mis nietas es que su abuelo hizo todo lo posible por encontrar la verdad de un caso importante. Y si hay algo que quiero transmitirles es que no sean cobardes nunca en la vida. Que si tienen una causa, la sigan hasta el final… pase lo que pase y cueste lo que cueste'".

