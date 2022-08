Eduardo Feinmann cruzó a Mirta Tundis por "no llorar en TV como durante el gobierno de Macri" y ella habló de su enfermedad

El periodista Eduardo Feinmann cuestionó a la ex diputada Mirta Tundis por no "llorar en la televisión" por los jubilados como lo hizo durante el gobierno de Mauricio Macri y la exdirigente del Frente Renovador habló de la enfermedad que la corrió de la actividad pública.

Tundis se presentó en 2017 en el programa televisivo "El diario de Mariana" y se puso a llorar en vivo por un anuncio del gobierno de Cambiemos que establecía un cambio en la fórmula de cálculo de los aumentos a jubilados. La diputada del Frente Renovador terminó dejando su banca por desavenencias políticas con su partido y por sus problemas de salud. Sin embargo, un escrache que sufrió en la calle por estos días volvió a ponerla en las noticias.

"No la veo criticar a este gobierno que usted apoyó", le espetó Feinmann en la mañana de este miércoles 3 de agosto en Radio Mitre, al recordar aquellas lágrimas televisivas. Además, el periodista le cuestionó “no llorar en la televisión como lo hacía durante el gobierno de Macri”.

"Yo me fui de la política porque no estuve de acuerdo con muchas cosas que se han hecho. No renové banca porque considero que no logré hacer las cosas que quería. Los proyectos que presenté nada tienen que ver con lo que lleva adelante el gobierno", se defendió la ex legisladora.

Tundis habló de su enfermedad

La ex congresista se despegó de la coalición del Frente de Todos y habló de su relación sólo con el partido creado por el ministro de Economía, Sergio Massa. "No formé parte. Mi candidatura era por el Frente Renovador y terminé por el Frente Renovador", aclaró.

Tundis luego expuso sus problemas de salud como un detonante de su baja visibilidad pública. "No estoy haciendo notas. Si usted me llamó para seguir atacándome como lo viene haciendo…No me ve en ningún programa de televisión porque estuve muy enferma y a usted le importó nada de mi enfermedad, donde tuve prohibido ponerme en situación límite porque mi cáncer fue por la angustia de lo que sucedió con los jubilados", expresó.

En el mismo tono, desmintió una información de Feinmann sobre la ganancia actual de los jubilados y lo que cobrarían si siguiera implementándose la que funcionaba en la gestión Macri. "Hice hacer el cálculo con la fórmula anterior por una persona que hace liquidaciones y que no tienen nada que ver con la política. Eso que andan diciendo de que los jubilados ganarían $62.000 es mentira. Ustedes le generan a los jubilados una impresión mentirosa", acusó.

El cruce entre Mirta Tundis y Eduardo Feinmann

El diálogo de ambos protagonistas se fue tornando cada vez más personal e incluso Tundis llegó a responder con la voz quebrada, demostrando su emoción por el encontronazo.

"Si usted me llamó para atacarme como lo hace constantemente…Yo recuerdo a un gran periodista, Néstor Ibarra, con el que trabajé en radio Mitre y le decía 'por qué usted no ataca' y él me respondía 'porque estoy para preguntar y el otro para responder'. Usted tiene un manejo conmigo, desde hace muchísimo tiempo, solamente para atacarme", reclamó la ex congresista.

"No me gusta la hipocresía, Mirta. Discúlpeme, yo no soy Ibarra. Soy Eduardo Feimann. Él es un grande y yo soy una porquería, pero no importa", dijo el conductor.

Tundis intentó tender un puente. "¿Sabe lo que le valoro a usted respecto de muchos periodistas? Que siempre fue crítico a Cristina, no lo es solo en este momento. Yo se lo acepto y se lo valoro respecto de muchísimos otros periodistas, porque usted siempre tuvo una postura", manifestó.

Además de desmarcarse del kirchnerismo, revalidó su seguimiento a Sergio Massa y, luego de que Feinmann le agradeciera la comunicación, Tundis cerró: "No voy a dar más notas, se la di a usted y acá termino, porque las notas por el tema de jubilados me duelen".

