Eduardo Feinmann lo cruzó a Facundo Pastor: "Vos sos el dueño de la verdad"

Los periodistas de la señal de A24, Facundo Pastor y Eduardo Feinmann, protagonizaron una nueva pelea al aire al contraponer sus visiones respecto al conflicto que mantiene la familia Etchevehere por la titularidad de la Estancia Casa Nueva, en Entre Ríos. La discusión empezó cuando debatieron la validez como prueba de la escritura en la que Dolores habría cedido el total de sus acciones en Las Margaritas S.A.

“No se ve en ninguna parte del mundo como los policías son esclavos de los delincuentes pasándole los víveres a los delincuentes. Que sé yo. Por ahí yo pretendo vivir en un país distinto al tuyo Facundo. Yo me enojo con vos porque vos querés vivir en un país, y yo pretendo hacerlo en otro”, expuso Feinmann al hablar con Pastor, ambos comunicadores y abogados.

Pastor señaló que se debía esperar el fallo del juez de la causa para determinar lo que sucedió en torno a esa cuestión. Ese planteo hizo que Feinmann lo cruzara con el papel en la mano. "El mismo escribano te muestra esto, firmado por la señora Dolores. ¿Necesitás que el juez te lo diga para saber vos, como periodista, que no es un delito?", lo increpó.

A lo que Pastor le respondió: “Necesitás que la justicia… Pero Eduardo siempre en un conflicto necesitás que la justicia…”. Sin poder cerrar su idea, Feinmann lo volvió a cruzar: “Perfecto. No, quedate tranquilo, Pastor. El equivocado siempre soy yo. Quedate tranquilo. Vos sos el dueño de la verdad y yo soy el pelotudo. No, quedate tranquilo. El periodista sos vos y el pelotudo soy yo. Quedate tranquilo, Pastor querido”.

Pastor trató de que su compañero de A24 no se enojara, pero sin éxito. "Pero yo no dije eso. ¿De dónde sacaste que yo pienso que soy un pelotudo?", manifestó el periodista. Y agregó: “Dejame decirte que no es lo que yo pienso de vos, que no creo que te tengas que poner así”.

Feinmann no quiso dar por zanjado el conflicto e insistió: "¿En serio necesitás para evaluar que un juez te diga esto?". Pastor argumentó: "Todos necesitamos que la Justicia diga algo Eduardo. Necesitás que un juez resuelva una sucesión y una herencia que no tiene partición, que no tiene inventario...".

Tras ese planteamiento, Feinmann lo contradijo de vuelta: "Es que la señora de la que vos hablás ya cedió su parte y la firmó en esta escritura, ¿entendés? En esta firma que está acá, ¿está claro?". Cuando Pastor le preguntó si el juez Raúl Flores no lo analizó esto, su compañero destacó “no lo vio porque te dijo a vos y a Novaresio que era un burro”.

Entonces, Pastor cuestionó: "¿Pero eso está presentado en la causa o lo tiene el abogado de Etchevehere?". Tras esa última pregunta, el enojo de Feinmann fue tal que decidió terminar con la discusión: "Está bien, listo, no voy a dar una clase. Mirá, no me vas a tomar examen, Facundo. Te agradezco mucho, buenas noches, hasta mañana", lo despidió Feinmann, en lo que fue un cierre de alto impacto.

El documento al que se refieren ambos periodistas tiene fecha de 2018 y fue difundido ayer lunes 26 de octubre por el escribano José Luis Zuffiaurre, quien dijo que Dolores Etchevehere firmó de manera personal en su escribanía acompañado por su abogado la escritura en donde cedió el total de su paquete accionario a la sociedad anónima llamada Mirus SA.

B.D.N.