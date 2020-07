Eduardo Valdés asegura que "al menos 62 personas que marcharon al Obelisco se contagiaron COVID-19"

Noticias Relacionadas Piden la inhibición general de bienes de González Fraga y empresarios de Vicentin

El diputado nacional, Eduardo Valdés, apuntó contra las movilizaciones que se vienen convocando en las últimas semanas y aseguró que se registraron "al menos 62 personas que marcharon al Obelisco se contagiaron COVID-19".

El legislador oficialista se refiere a las manifestaciones de las últimas semanas y que este 9 de julio se volvieron a convocar en gran parte del país, principalmente en el Obelisco porteño, pero Valdés aclara que los infectados de la marcha del jueves recién se podrán observar en 14 días.

¿Sabés cuántos de los que fueron a las últimas marchas se han infectado de coronavirus en el Obelisco?, yo tengo que hay cerca de 62 personas, que hace 15 días estuvieron en el Obelisco que están infectados de coronavirus", expresó el diputado en diálogo con Jorge Rizzo en su programa Gente de Derecho que se emite por Radio Cooperativa.

En esa línea, siguió: ¿Sabés la cantidad de infectados que va a haber en 15 días producto de los que estuvieron en el 9 de julio?. Nos enteramos de la muerte de uno, Ángel Spotorno, por la carta de una hermana. Estaba alienado completamente por la información tóxica de los canales de televisión, ella le suplicaba que no hiciera eso. Eso es lo que se siente del fanatismo de estas convocatorias".

Sobre uno de los reclamos en defensa de la propiedad privada en estas marchas, en referencia a la expropiación de Vicentin, Valdés manifestó: "No vamos a permitir que se cierre Vicentin, queremos asegurar el trabajo".

"Yo creo que hay que terminar con la gente que quiere negar al otro que piensa distinto, algunos le dicen odio, eso pasa en mi espacio político y pasa en el espacio de Cambiemos, por suerte son pocos pero con gran repercusión mediática", afirmó sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández. "No entiendo el discurso de politcos como Fernando Iglesias que fomentan el odio", añadió.

Asimismo, continuó: "La pandemia saco a relucir lo mejor y lo peor de las personas. Me gusta porque en el país en vez de hacer lo que a los peronistas nos gusta que es abrir las fabricas decidimos preservar la vida de las personas decidimos preservar la vida humana".

Con respecto a las escuchas ilegales dijo que no se le tomó declaración a Sebastián Destéfano en la Bicameral dado que algunos empleados del Congreso dieron positivo de Coronavirus y por ende se decidió aplazar: "No entiendo como Destefano tiene aun un cargo en el Gobierno de la Ciudad"

"Juan Bautista Mahiques uno de los grandes responsables de los manejos de Cambiemos. Es el Jefe de los fiscales de CABA, y casualmente permite que se viole la cuarentena todos los sábados en el Obelisco. En la Ciudad de Buenos Aires existe una fiscalia para cumplir con las medidas del Covid, pero no hace nada cuando se viola la cuarentena", afirmó.

"Macri tiene que estudiar un poco antes de hablar. Me da pena, es un ex presidente de mi pais", concluyó Valdés tras la reaparición público del ex mandatario.

ED