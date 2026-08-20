El boom de los préstamos en rojo: Kicillof pone bajo la lupa a las billeteras virtuales por la ola de deudores bonaerenses

El celular vibra, la aplicación se abre y en apenas un par de toques, el préstamo está acreditado. Esta inmediatez se convirtió en una trampa de arenas movedizas para millones de usuarios. Con los bolsillos cada vez más flacos, pedir plata prestada desde el teléfono dejó de ser para darse un gusto y pasó a ser un salvavidas para pagar el supermercado o los remedios. Frente a esta bomba de tiempo de deudas impagables, Axel Kicillof decidió salir a jugar fuerte: el gobernador bonaerense le declaró la guerra a los abusos financieros y puso bajo la lupa a las principales plataformas digitales del país.

En conferencia de prensa, el mandatario provincial calificó la situación actual como de "gravedad extraordinaria". Según sus cifras, no solo el 60% de la población adulta está endeudada, sino que hay cerca de seis millones de personas que ya cayeron en mora y literalmente no pueden pagar lo que deben. Fiel a su estilo, no dudó en politizar el diagnóstico y le apuntó directo a la gestión de Javier Milei: "Esto no es un problema entre privados: es el resultado de la macroeconomía, donde las familias vieron caer sus ingresos", disparó para justificar la intervención del Estado.

Las deudas en billeteras virtuales como Mercado Pago son cada vez más frecuentes

Augusto Costa, ministro de Producción provincial y mano derecha del gobernador, detalló que solo en los primeros seis meses del año, la Dirección de Defensa del Consumidor acumuló más de 2240 denuncias contra gigantes del sector como Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. ¿De qué se las acusa? De acoso, hostigamiento y de operar en zonas grises de la ley, reteniendo dinero sin aviso, modificando condiciones de forma unilateral y ocultando la letra chica de los cargos.

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Si las empresas no logran justificar sus manejos en los descargos que ya están en curso, se exponen a multas que podrían rozar los 2.000 millones de pesos. Y es que, según fuentes del mercado, mientras los bancos tradicionales están logrando reducir su morosidad (que cayó un 25% recientemente y está cerca de perforar el piso del 10%), las entidades no bancarias y las billeteras viven un panorama diametralmente opuesto, con niveles de incumplimiento que superan cómodamente el 30% y que, en el caso de algunos plásticos, van por encima del 50%.

Este descalabro tiene una explicación técnica que termina impactando de lleno en la economía doméstica de los usuarios. Al registrarse tasas de mora tan altas, las fintech se cubren cobrando intereses astronómicos que arrancan en pisos del 700% y que, con recargos, pueden perforar el techo del 1.200%.

Qué deuda pagar primero cuando la plata no alcanza: la estrategia de los especialistas

La trampa del crédito fácil y el costo financiero real

Para entender cómo se gesta este embudo de deudas, basta con mirar el comportamiento de los usuarios frente a la facilidad tecnológica. Un informe reciente de la consultora Criteria encendió las alertas sobre el peligro de confundir financiamiento con ingresos corrientes. El problema estructural aparece cuando la plata prestada ya no se usa para resolver un imprevisto o comprar un bien duradero, sino para financiar gastos recurrentes de todos los meses o, peor aún, para pagar otra deuda preexistente.

La gran recomendación de los expertos financieros es no dejarse encandilar por el valor de la cuota mensual y mirar con lupa el Costo Financiero Total (CFT), que es el verdadero monstruo que esconde intereses compuestos, seguros obligatorios y comisiones insólitas. La facilidad de apretar un botón en la pantalla del celular suele ocultar que una tasa mensual en apariencia inofensiva se transforma en un castigo lapidario.

En un contexto donde endeudarse toma apenas un par de minutos, la verdadera educación financiera pasa por saber frenar a tiempo. La regla de oro es simple pero difícil de aplicar cuando el sueldo no alcanza: si todos los meses es necesario usar el descubierto o pedirle plata a una aplicación para cubrir los gastos básicos, el crédito no es la solución, sino el comienzo de un problema mucho mayor que, ahora, el gobierno provincial intenta regular a fuerza de intimaciones.

TC