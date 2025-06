El diputado José Luis Espert denunció amenazas y ataques vandálicos en su casa: "Es el kirchnerismo"

José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza, este martes por la noche denunció haber sido víctima de un ataque intimidatorio en su domicilio particular. Según relató, un grupo de personas dejó bolsas de estiércol en la vereda, colgó un cartel ofensivo en el portón y se retiró rápidamente del lugar. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyos videos el propio legislador difundió en redes sociales.

“Esto pasó recién en mi casa. Una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. No nos van a detener con nada”, escribió Espert en su cuenta de X. Minutos más tarde, el presidente Javier Milei compartió su publicación y agregó: “No nos van a intimidar. El rumbo no se negocia”.

Las imágenes captadas por las cámaras muestran cómo un grupo de personas baja de una camioneta, despliega un pasacalles sobre el enrejado del frente de la vivienda —con la leyenda "Esta es la mierda de Espert"— y deja restos de excremento en el ingreso al garaje.

En declaraciones a A24, Espert vinculó directamente a militantes kirchneristas con el ataque y sostuvo que se trató de un acto planificado. “Es consecuencia de la impotencia de quienes ven caer a su jefa, Cristina Kirchner, condenada por corrupción. Si creen que me van a amedrentar con esto, están totalmente equivocados”, afirmó.

El diputado —presidente de la comisión de Presupuesto y uno de los posibles candidatos del oficialismo en las elecciones 2025— consideró que el ataque no es un hecho aislado, sino una expresión de “la violencia antidemocrática que aún persiste en sectores ligados al kirchnerismo más duro”.

Otro ataque contra LLA en Lomas de Zamora

El mismo día se produjo un hecho similar en el sur del conurbano bonaerense. El concejal Fernando Iantorno, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora, denunció que la sede partidaria fue vandalizada. “Así encontramos el local esta mañana: roto, atacado. Esta es la democracia que defienden algunos”, publicó en redes sociales junto a un video que muestra el daño.

Desde el entorno libertario vinculan ambos hechos con un intento sistemático de intimidación política, en un contexto de creciente tensión tras la condena a Cristina Kirchner.

Pedido de expulsión y cruce con UxP

A esta escalada de violencia se sumó un nuevo capítulo institucional. Legisladores de Unión por la Patria presentaron un proyecto en Diputados para pedir la expulsión de Espert, acusándolo de “inhabilidad moral sobreviniente” tras sus dichos contra Florencia Kirchner.

El proyecto surge luego de que el legislador recordara en un congreso académico su frase de 2012, cuando se refirió a la hija de la expresidenta como “la hija de una gran p...”. Según UxP, sus palabras constituyen “violencia simbólica y de género, proferida fuera del ámbito parlamentario y dirigida a una ciudadana sin cargos públicos”.

El oficialismo, por su parte, relativizó el pedido y lo enmarcó como una “cortina de humo” frente al rechazo social a la corrupción.

