El drama de una activista que expuso ante una sala vacía en el Foro de DD.HH: "Sigo sin poder creer el destrato"

Si bien la parte más difundida del III Foro Mundial de Derechos Humanos fue la exposición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el martes pasado, el evento contó con más de 150 activistas que fueron convocados para las conferencias. Una de ellas se llama Clara Lis Pereyra, quien denunció en redes el "destrato" de la organización porque terminó hablando ante una sala vacía.

La llamativa situación fue relatada en Twitter por esta locutora, activista y víctima de la última dictadura militar, ya que fue robada al nacer, tuvo lugar este miércoles 22 de marzo. "Estaba citada a las 11 horas al Foro habiendo sido elegida por Cipdh-Unesco para la mesa de derecho a la identidad. Mi historia de búsqueda (hace 20 años) y la causa penal que condenó a prisión a la partera que me vendió cuando nací", escribió al arrancar su relato.

Más abajo, Pereyra dijo que "con mucha ayuda profesional y gran dedicación y esfuerzo logré transformar el dolor de no saber en activismo permanente para dar a conocer y reclamar la necesidad y las historias de miles de víctimas". Hasta ahí todo bien, pero el problema llegó cuando a 72 horas de la exposición "me cambiaron la sede y el día".

A causa de eso, "mis compañeras/os de lucha no pudieron estar, dado el cambio de último momento". De acuerdo a lo que explicó, la conferencia se adelantó al lunes 20 de marzo día en el que "fui a Fadu (...) llegué dos horas antes para tener todo organizado y respetar ese 'megaevento' al cual me emocionaba mucho asistir para representar una problemática que incomoda, invisibilizada".

Previamente, comentó que la persona que presentó el trabajo que fue seleccionado para la ponencia "intercambió innumerables e-mails con la 'organización' donde con mucha insistencia le solicitaban la necesidad de respetar el horario de inicio y el total de 15 minutos (de exposición)".

Pero al llegar al lugar, según contó Pereyra, "no supieron confirmar el número de aula; no nos pidieron el DNI y el aula donde me mandaron estaba vacía". "Una chica muy amable con cartel de FMDH colgado me dijo que era en otra sala. Fui, estaba vacía, no solo porque no había público, ni mesa de 'identidad', tampoco nadie del Foro".

La reacción de la activista ante la sala vacía

Todavía sorprendida negativamente por lo ocurrido, Pereyra relató en su cuenta @claralisradio que decidió hacer igual su exposición.

El flyer que difundía la exposición.

"Me filmé con un celu y le hablé a más de 100 sillas vacías. Lo dejé documentado, porque estoy convencida q este tema debe ingresar en agenda política", escribió al tiempo que sumó una foto de la sala en la que sólo se ven decenas de sillas y mesas vacías en el fondo.

El tercer Foro Mundial de Derechos Humanos arrancó el lunes con una conferencia de presentación a cargo del presidente Alberto Fernández, y tuvo el martes un panel encabezado por Cristina Kirchner. El evento convoca a centenares de militantes y activistas por los Derechos Humanos que llegaron al país para exponer o presenciar exposiciones seleccionadas por el Centro Internacional para la Promoción de los DD.HH de la Unesco, co organizador junto a Presidencia de la Nación.

En ese contexto, Pereyra no ocultó su tristeza ante lo ocurrido. "Lloré y sigo sin poder creer el destrato y la falta de difusión de un tema tan profundo que interpela a la sociedad entera", manifestó.

Y concluyó: "Sigo con la certeza que nuestra lucha es genuina y debe darse a conocer. Porque en el país de la identidad, un derecho debe legitimarse a todos/as por igual. Nos falta mucho para construir esta Nación igualitaria que soñamos".

Al conocer la historia, PERFIL se comunicó con organizadores del Foro del Cipdh-Unesco y también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero al cierre de este artículo no hubo una respuesta.

Quién es Clara Lis Pereyra

En octubre pasado se cumplieron 10 años de la condena a una partera que fue acusada por sustracción de una persona de edad. Fue la primera condena de ese estilo en el marco de los juicios de Lesa Humanidad contra la última dictadura cívico-miliar. Nilda Civale de Álvarez es el nombre de la médica que robó a Pereyra al nacer.

"A los 27 años de edad me entero de que no era la hija biológica de mis padres", expresó esta locutora que es la voz institucional de Radio Nacional.

"Es un tema que incomoda porque no está bien comprar un bebé para satisfacer el deseo propio de ser padres. Hay otras vías, nosotros somos hijos de la ilegalidad", dijo en una entrevista en IP Noticias.

"Hay algo que sucede con la mentira, con vivir en el ocultamiento, y en lo inmediato acercarse a la campaña que todos conocemos, la de las Abuelas de Plaza de Mayo que buscan a los nietos que todavía falta que se les restituya la identidad", recordó respecto al día en que se enteró que no era hija biológica de sus padres.