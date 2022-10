El exjefe del BID tildó de “deshonesto” al gobierno de Fernández y lo culpó por querer “sacarlo” del cargo

El exjefe del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Mauricio Claver-Carone, lanzó duras definiciones contra el presidente Alberto Fernández y todo el Gobierno nacional, al tratarlo de “deshonesto” y acusarlo de buscar “destruir y no construir”.

En un diálogo con Eduardo Feinmann al aire de Radio Mitre, Claver-Carone definió a las autoridades argentinas que trataron con el como “plenamente deshonestas” y remató: “Desde la toma de posesión, vemos completamente síntomas de deshonestidad en sus manejos”.

De esta manera, acusó al Ejecutivo de querer “sacarlo” de su cargo, ya que sostuvo que existió “un empeño grande” de que eso suceda. “Desde Argentina nunca trabajaron constructivamente conmigo, siempre buscando destruir y no construir”, indicó.

El presidente Alberto Fernández atraviesa un difícil momento en su Gobierno.

Los "acomodos" en el Gobierno Alberto Fernández

El exjefe del BID apuntó directamente contra Fernández y relató: “Nunca tuve una conversación sobre cómo ayudar a la Argentina como país para generar trabajo, crecimiento, etc.”.

De esta manera, aseguró que las conversaciones que mantuvo con el presidente y, luego, con el funcionario que envió el Ejecutivo, Guillermo Franco, “siempre fueron sobre cómo conseguirle trabajo a Gustavo Beliz”.

“Ellos se habían empeñado con Gustavo Beliz. Le dije que hay un argentino que no es político, que es muy capaz. Me dijo ‘no me importa, si no es uno de los míos’. Se abstuvieron. Eso fue muy chocante, no lo entendí”, recordó.

Gustavo Béliz se desempeñó como Secretario de Asuntos Estratégicos.

Las declaraciones de Claver-Carone se dan luego de que haya sido removido de su puesto como presidente del BID por un juicio político y haya comenzado a circular la posibilidad de que Beliz sea candidato por el Gobierno nacional, algo que fue desestimado luego.

En medio de la difícil situación económica que atraviesa la Argentina, el extitular del BID disparó: “Si le pusieran el empeño que por tres años le han puesto para conseguirle empleo a una persona, sea como presidente o vicepresidente del banco, y se lo ponemos para un millón de argentinos, podemos hacer algo. Pero nunca”.

Además, contó que “nunca” conoció al exministro de Economía, Martín Guzmán. Sin embargo, entre tantas críticas al Gobierno, diferenció a uno de los integrantes del gabinete.

Una hondureña reemplaza a Claver-Carone en el BID y otras tres mujeres suenan como sucesoras

“Es mi deber como presidente del Banco apoyar a Argentina, con un plan que sea cohesivo, ni siquiera coherente. Sergio Massa fue el primer adulto que tuvo esa conversación conmigo. Respondí, como debería ser. Pero si por dos años se pasan con esos juegos políticos, en vez de pensar cómo ayudar a la Argentina, en vez de a los tres amigos de la pandilla”, dijo en un guiño a Massa.

Pese a que, según Claver-Carone, existió poca comunicación entre las autoridades y la institución, la Argentina tiene varios proyectos en ejecución que cuentan con la financiación del organismo.

RdC/fl