Trotta: "No sabemos si las clases volverán en junio o en agosto"

Desde hoy, la cuarentena continuará -al menos- dos semanas más. Sin embargo, este mismo lunes el Gobierno nacional comenzará a esbozar los planes para el regreso de las clases. Así lo confirmó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien precisó también que ya se formó un equipo que trabajará para conformar un esquema para que los chicos vuelvan a las aulas. “Aún no sabemos si las clases presenciales van a volver en junio o en agosto”, afirmó Trotta.

Mientras que las clases virtuales continuarán para los alumnos de primaria y secundaria, los funcionarios educativos mantienen reuniones con las provincias, sindicatos docentes y distintos expertos académicos para fijar la fecha del retorno a las aulas y el modo en el que se hará en cada distrito. Estas tareas están llevadas adelante por un equipo de la cartera de Trotta. Se tratan de Gabriela Decker, secretaria de Evaluación del Ministerio de Educación, la pedagoga Graciela Frigerio y Axel Rivas, titular del Consejo para la Calidad Educativa.

“Aún no sabemos si las clases presenciales van a volver en junio o en agosto”, afirmó el Ministro de Educación, NicolásTrotta.

“Cualquier decisión que surja tiene que ser consensuada. Aún no sabemos si las clases presenciales van a volver en junio o en agosto. Pero la decisión de cómo continuar debe tener mayor legitimidad”, precisó Trotta. De hecho, para el ministro lo indispensable es enfocarse en la “trayectoria educativa” de cada estudiante y no si pasan de año. “Se va a necesitar mucho compromiso de los docentes y directivos. Habrá que estar más encima de los alumnos y los contenidos que no se dieron este año, se tendrán que abordar durante 2021”, dijo Trotta.

En este sentido, uno de los problemas que analizan en el Ministerio de Educación es como resolver la situación escolar de los jóvenes que este año terminen el secundario. Una de las opciones es que su ciclo lectivo continúe durante el verano, hasta marzo inclusive. Además, se les pediría a las universidades que comiencen el primer cuatrimestre del 2021 en el mes de mayo.

Por otro lado, el Gobierno analiza un cronograma de horarios de entrada y salida de los estudiantes para evitar tanto congestionamientos en el transporte público, como la aglomeración en los colegios. Por eso, la idea sería que el secundario curse durante la tarde.

Trotta también sigue con atención que sucede en los colegios del resto del mundo. El ministro ya tuvo reuniones virtuales con sus homólogos de Francia e Italia y esta semana tendrá nuevas videollamadas con los funcionarios de Finlandia, Noruega y Suecia. Estos países nórdicos ya están analizando el retorno de las clases para el cese de la cuarentena por la pandemia del Covid-19.