El Gobierno busca dividir la lista peronista y "meter el clavo" (pero del cajón del PRO)

Dividir al peronismo. Ir comiendo como piezas de un tablero de damas a todo lo que sea representativo del PRO. Ese es el objetivo que tiene La Libertad Avanza para 2025. La última movida sucedió hace instantes cuando el bloque libertario presentó un proyecto para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires. Aunque parezca llamativo, tanto libertarios como peronistas están de acuerdo en esa idea. Quien ve con malos ojos la jugada es Mauricio Macri.

Mauricio Macri

Así como Macri sostuvo la lista de Florencio Randazzo en 2017 para que enfrentara a Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa hizo lo propio con el espacio de Milei cuando el objetivo era debilitar a Juntos por el Cambio. Hoy las cosas se muestran con distintos protagonistas pero la misma estrategia. Operadores bonaerenses ven con buenos ojos "ayudar" a todo peronista que se quiera presentar por afuera del acuerdo que puedan tejer Cristina y Massa.

"Nosotros no queremos PASO. No queremos internas. No queremos listas separadas. No le conviene a nadie. No ponemos tantos diputados en juego porque se renuevan los de 2021 que nos fue mal. En cambio tenemos que buscar acuerdos peronistas en las provincias que renueven el Senado para que el Gobierno no convierta el Congreso en una mayoría automática", explicó un armador bonaerense cercano a Massa a PERFIL. La explicación surge luego de aclarar que "una cosa es 2025 y otra muy distinta es 2027" para definir que las estrategias cambian. "Tenemos que ayudar a tipos como (Guillermo) Moreno, aunque haya medido poco. También a peronistas desencantados que quieran apalancar una tercera vía. Necesitamos un nuevo Randazzo", disparó entre risas un libertario que tiene banca en el Congreso provincial.

Dentro del PJ, son muchos los que esperan un acuerdo de paz entre Massa, Cristina y el gobernador Axel Kicillof. "Ojalá que Cristina sea candidata a diputada", sentenció hoy en Radio Splendid el senador bonaerense Sergio Berni. Además, planteó que "Axel (Kicillof) será uno de los candidatos del 2027 sin dudas". Desde el kirchnerismo tampoco miran mal la idea de suspender las PASO, informó el portal Cenital.

¿Por qué le complica los planes a Macri esta jugada libertaria con aval peronista? Porque no puede proponer internas "amistosas" con el oficialismo. "Destruye el universo PRO. Sin primaria tiene que jugar adentro o afuera. Y para estar adentro tiene que negociar listas. Lo van a matar en los lugares. Se lo termina comiendo. Inclusive creo que Mauricio quiere a Cristina envalentonada para que Milei lo necesite en algo. Al menos en campaña", relataron fuentes oficiales a este medio. Hay un número que comenzó a circular y aterró al equipo de Macri. En la provincia de Buenos Aires, su espacio solo no llega al 10 por ciento. "Es morir", apuntó uno de sus laderos al escuchar la cifra.

