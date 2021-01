El ministro de Gobierno de Formosa Jorge González sostuvo que "hay un festival de denuncias porque se ha tomado a la provincia como un tema electoral" y negó que haya habido violaciones a los derechos humanos en la provincia. "Tenemos pruebas de que nuestras medidas sanitarias son efectivas", dijo y cargó contra el diputado Alfredo Cornejo: "Estas personas están dispuestas a todo".

"Alfredo Cornejo busca la profecía autocumplida. Hay que tener cuidado porque estas personas están dispuestas a todo", afirmó en declaraciones a AM750 sobre la denuncia del exgobernador de Mendoza, mediante la que Cornejo aseguró que “se dan todas las características para una intervención federal”.

En los últimos días, el gobernador de Formosa Gildo Insfrán fue denunciado por distintos funcionarios y organismos de derechos humanos por "hacinamiento" en los centros sanitarios de tratamiento a los casos confirmados y sospechosos de Covid-19. El conflicto derivó en la detención de Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, dos concejalas de la oposición que se manifestaban frente a uno de los establecimientos.

Sin embargo, González aseguró que "nuestras medidas sanitarias son efectivas" porque tienen el objetivo "de cuidar la vida y la salud de los formoseños", que sumaron un total de 1089 casos desde el inicio de la pandemia con 9 fallecimientos, mientras que en la actualidad hay 533 casos activos.

El funcionario provincial manifestó que se utiliza "la cuestión Formosa con fines electorales", en referencia a las legislativas que se celebrarán en octubre: “Hay un relato a fin de justificar las acciones políticas en materia comunicacional que se construyó en torno a Formosa", declaró González sobre las acusaciones por violación de los derechos humanos.

"Desde esa perspectiva es que se desarrollan todas esas acciones políticas, porque este es un año electoral", advirtió el ministro formoseño, al tiempo que destacó que “hay una exacerbada defensa de los derechos individuales por sobre el bien común”.

Sobre los centros sanitarios, González explicó que tomaron esa decisión porque cuando hubo cuarentena domiciliaria, "el 85% de las personas no la cumplía: íbamos a la casa y no estaban". Por ello el gobierno provincial destinó distintos establecimientos como las escuelas, clubes y estadios para "un tratamiento no hospitalario, tal como le define la OMS", expresó.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR Formosa) y otros legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto para que la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, informen públicamente sobre diversas cuestiones respecto a la situación que viven los formoseños en los denominados “Centros de Aislamiento”, donde se manifiestan violaciones a los Derechos Humanos.

El proyecto sostiene que “una pandemia nunca puede ser utilizada para ir en contra de los principios democráticos y republicanos. Hoy estamos viviendo un claro abuso de la autoridad en todos los niveles”. Además, menciona que el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “debe ser el encargado de fortalecer el sistema de Derechos Humanos en nuestro país y velar por su cumplimiento, respeto y protección”.

Buryaile afirmó que en la provincia, se implementó el “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Personas a la Provincia de Formosa”, y que “lamentablemente este sistema ha dado lugar a incontables arbitrariedades, algunas de ellas tan graves, que son una clara afrenta a los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales vigentes en nuestro país”, aseguró.

En los centros de aislamiento, “las condiciones habitacionales distan muchísimo de lo que podría considerarse 'digno', siendo espacios compartidos sin refrigeración, camas sin distanciamiento correspondiente y sin derecho a la intimidad”, detalló el exministro de Agroindustria de la Nación.

Acompañan esta iniciativa los diputados Brenda Austin, Alberto Asseff; Omar de Marchi, Pablo Torello, Graciela Ocaña, Karina Banfi, Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Luis Petri, Estela Regidor, Gabriela Lena, Luis Pastori, Jorge Vara, Gustavo Menna, Albor Cantard, Soledad Carrizo, Julio Sahiad, Martín Grande, Alcira Fregonese, Ximena García, Carmen Polledo, Roxana Reyes, Alejandro García, Alicia Terada, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini y Aída Ayala.

