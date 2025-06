El Gobierno echó a más de 100 empleados del Hospital Posadas y levantó la Conciliación Obligatoria por la situación en el Garrahan

El Ministerio de Salud publicó, este miércoles 11 de junio, un texto anunciando el despido de más de un centenar de personas del Hospital Posadas y el levantamiento de la conciliación obligatoria dictada por la situación que atraviesa el Hospital Garrahan.

El documento lleva el título de “En los hospitales nacionales no hay lugar para gente que no trabaja”, y comienza diciendo: “En el camino hacia una salud pública eficiente, transparente y al servicio de los argentinos, el Gobierno Nacional continúa con el reordenamiento profundo de los hospitales nacionales”.

Y luego agrega: “Como parte de este proceso, se decidió despedir a 110 personas del Hospital Posadas que no cumplían con sus tareas. Se trata de personas que directamente no iban a trabajar. Luego de auditorías internas y controles de asistencia, se comprobó que estos contratados no cumplían con sus funciones o presentaban ausencias reiteradas injustificadas. Cada caso fue evaluado individualmente, y se siguieron todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes”.

El texto remarca: “En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos. Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días, en mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes”.

A continuación, se refiere al conflicto que el Gobierno mantiene con el Hospital Garrahan: “Además, el Ministerio de Salud solicitó a la Secretaría de Trabajo que levante de inmediato la Conciliación Obligatoria dictada por la situación del Hospital Garrahan, debido al incumplimiento deliberado del sindicato ATE.

El gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes. Por eso, también avanzaremos con el descuento del día a todos los trabajadores que se sumaron a estas medidas de fuerza ilegales. En esta gestión, nadie está por encima de la ley. El que no cumple, paga las consecuencias”.

El comunicado finaliza diciendo: “Los hospitales no son refugios políticos ni oficinas de empleo: son espacios donde se salvan vidas. Vamos a seguir limpiando el sistema, sin miedo y sin pausas, para que la salud pública vuelva a estar al servicio de la gente y no de la casta política sindical”.

El texto del Ministerio de Salud sobre las medidas que tomó sobre el Hospital Garrahan y el Hospital Posadas

El conflicto con entre Garrahan y el Gobierno

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan marchó a Plaza de Mayo este miércoles 11 de junio tras la denuncia por ajuste y falta de presupuesto contra el Gobierno.

“Recibimos un apoyo inmenso y contundente a la lucha que llevamos adelante. El Gobierno Nacional apuesta al desgaste, la división y la confusión. Convocan a una conciliación obligatoria donde el Ministerio de Salud no se presenta", señalaron desde APyT a la agencia NA.

Protesta de los residentes del Hospital Garrahan

Tras la audiencia en la Secretaría del Trabajo, el secretario general Alejandro Lipcovich remarcó que "ni el Gobierno ni los directivos del hospital asistieron a la negociación". Mañana volverán a hacer otra asamblea a las 13 horas para analizar las próximas medidas a tomar.

También revelaron que desde el Gobierno "ofrecen un aumento sólo a residentes y el Consejo de Administración del hospital responde con intimidaciones en lugar de comprometerse con el Garrahan”.

hm / ds