Sin contar el tradicional "fin", que jamás resigna, la última frase del tuit del vocero presidencial Manuel Adorni para celebrar la última decisión de la Justicia de EE.UU. sobre YPF, fue el "Nunca Más". El uso del título del informe de la Conadep sobre los detenidos desaparecidos en la última dictadura hasta ahora parecía acotado a la campaña bonaerense para las elecciones 2025. Pero el legislador porteño electo lo utilizó en este nuevo contexto.

La Corte de Apelaciones de Nueva York decidió mantener en suspenso la entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF mientras avanza la causa y el Gobierno, en este caso a través de Adorni, lo celebró como un éxito propio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin nombrar explicitamente al kirchnerismo, pero en obvia referencia, el vocero cargó en su posteo contra las "décadas de intervencionismo y gestiones decadentes" que "nos trajeron hasta acá".

Y remató con el "Nunca Más", que parece haberse transformado en el lugar común en la evocación de los gobiernos kirchneristas.

El periodismo y las Fuerzas del Cielo, "¡afuera!": lo que no se vio del lanzamiento de LLA en la provincia de Buenos Aires

El uso (incluida la tipografía) del volumen que en el retorno de la Democarca reunió los datos sobre las consecuencias del Terrorismo de Estado comenzó la última semana durante la visita del presidente Javier Milei a La Matanza.

Después el propio Presidente compartió en sus redes un spot que define al la provincia de Buenos Aires como un "infierno" donde "pasan los año y todo empeora". Y arenga: "No podemos dejar que se salgan con la suya. El 7 de septiembre vayamos a votar. Que cada boleta violeta de La Libertad Avanza sea un grito de libertad. Kirchnerismo nunca más".

La frase volvió a escena en los cánticos de la militancia libertaria en el acto en La Plata, que encabezó Milei en la presentación de los candidatos principales en las distintas secciones electorales.

Superman logró salvar el 51% de YPF y frenar el golpe judicial de Burford Capital

La Justicia de EE.UU. sobre YPF: qué decidió

Esta semana, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito decidió que Argentina puede apelar la orden de la jueza Loretta Preska sobre YPF sin necesidad de entregar las acciones de la empresa.

A fines de junio, Preska había ordenado al Gobierno argentino transferir el 51% los títulos de la petrolera como parte de pago de la sentencia de US$ 16.000 millones.

El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, presentó su apelación ante la Cámara de segunda instancia, que a mediados de julio concedió una suspensión temporal hasta definir en un panel de tres jueces cómo proceder.

Si la Corte de Apelaciones hubiera negado la cautelar, la jueza podría haber pedido la ejecución de las acciones.

LT