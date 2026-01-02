El Gobierno prorrogó la suspensión de contrataciones en el sector público y fijó excepciones

El Gobierno nacional extendió la suspensión de las contrataciones en el sector público a través del decreto 934/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La decisión se inscribe en la estrategia de achicamiento del Estado que impulsa la administración nacional, aunque contempla excepciones para áreas consideradas estratégicas o con regímenes especiales.

Según establece la norma, las jurisdicciones y entidades que integran el Sector Público Nacional no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal bajo ninguna modalidad. La prohibición alcanza a la planta transitoria, los contratos celebrados bajo la Ley Marco de Empleo Público, los contratos laborales, las locaciones de servicios profesionales, las designaciones transitorias en cargos de planta permanente y las contrataciones financiadas por estatutos especiales o mediante fuentes extrapresupuestarias.

No obstante, el decreto habilita excepciones en sectores específicos. Entre ellos se encuentran las universidades nacionales, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales, los hospitales nacionales y los institutos de investigación dependientes del Ministerio de Salud, el personal de gabinete y las designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

En los casos en que se aplique alguna de estas excepciones, el texto fija una condición central: por cada incorporación deberán computarse dos bajas previas. Se considerarán como bajas válidas las renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalizaciones de contratos que se produzcan a lo largo de 2026. En cambio, no se contabilizarán aquellas salidas que se originen en planes de retiro voluntario ni en acuerdos especiales de desvinculación.

Además, toda alta autorizada bajo el régimen de excepción deberá contar con la validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, lo que refuerza el control centralizado sobre la política de personal.

