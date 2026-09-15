El Gobierno rechazó la guía británica para empresas y advirtió por negocios hidrocarburíferos

La Cancillería manifestó su “más enérgico rechazo” a la publicación del Reino Unido titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, al considerar que busca promover actividades comerciales e hidrocarburíferas en las islas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

A través de un comunicado, la cartera que conduce Pablo Quirno reafirmó la posición argentina sobre la soberanía de los archipiélagos y sostuvo que forman parte del territorio nacional y se encuentran “ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”. Además, destacó las medidas adoptadas contra empresas y personas vinculadas con actividades en la zona.

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