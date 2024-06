El gobierno se acerca al número: Maximiliano Abad votará a favor de la Ley Bases en general

La maratónica sesión del Senado que comenzó desde las 10 de la mañana de este miércoles 12 de junio va dejando definiciones importantes sobre el posible futuro del proyecto oficialista de la Ley Bases. Es que el radical Maximiliano Abad, senador por la provincia de Buenos Aires, confirmó que en general votará a favor.

"Hay que ver artículo por artículo luego", advirtieron desde su entorno a PERFIL. "Pero en general votará a favor", confiaron. Abad se trataba de uno de los cuatro legisladores claves para la definición de la ley y con esta confirmación el gobierno se acerca al número necesario para aprobar su proyecto o, al menos, lograr un empate que termine de definir la vicepresidenta Victoria Villarruel o el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, una cuestión técnica en caso de que la votación se haga con Milei ya rumbo al G7 en Italia. En cualquiera de los casos, se presume el voto a favor del oficialismo.

Es que Unión por la Patria asegura que tiene sus 33 senadores que votarán en contra y a eso se suma la postura ya anticipada de Martín Lousteau, que defendió su dictamen de minoría y adelantó que votaría en contra de la ley. Con esos 34 votos, el peronismo depositó su esperanza en el accionar de algunos indecisos para lograr los 37 necesarios para voltear la ley, entre ellos Abad.

Del otro lado, el oficialismo también tenía 34 votos cuasi garantizados, y con el de Abad tendría 35. No obstante, la senadora neuquina Lucila Crexell, otra de las polémicas de las últimas horas por ser denunciada por cohecho, luego de que se conociera que será designada como embajadora ante la Unesco en París con un sueldo de 12 mil dólares, desligó esa "oferta" de su definición sobre la Ley Bases, pero adelantó que también estaría a favor.

De confirmarse esto, el gobierno ya tendría los 36 votos que por lo menos le asegurarían el desempate a su favor. Sin embargo, aún resta definirse lo que harán los dos senadores de Santa Cruz que iban a apoyar la Ley Bases y por no sentir que estaban garantizadas las condiciones de que las modificaciones que acordaron con el gobierno no volvieran atrás en Diputados salieron a pedir no dar quórum. A pesar de esto, Martín Lousteau acordó con Victoria Villarruel sentarse y dar el quórum para discutir la ley.

Y los senadores Gadano y Carambia se ausentaron asi que si no están a la hora de votar, su ausencia jugará a favor del oficialismo que ya tendría esos 36 votos. Incluso Gadano llegó a denunciar amenazas a sus hijos luego de manifestar su posición.

Únicamente restaría confirmar la postura de los senadores Camau Espínola y Kueider, ambos peronistas que no integran Unión por la Patria que se sentaron a dar quórum también. Todo indica que votarán a favor en general luego de que el gobierno accediera a realizar modificaciones al proyecto sobre la eliminación de la moratoria previsional, sobre la prohibición del cierre de determinados organismos estratégicos del Estado en materia de ciencia, tecnología y cultura, y la marcha atrás de la privatización de empresas como Aerolíneas Argentinas.

La única alternativa que llegó a analizar la oposición para voltear la ley es lograr 36 abstenciones, algo que sí dejaría sin posibilidad de desempate o definición al gobierno. Pero para ellos, todo UxP debería abstenerse, deberían lograr la abstención de los dos santacruceños que aún no aparecieron y convencer a Martín Lousteau de que en lugar de votar en contra se abstenga. Nada se descarta, pero por el momento suena muy improbable.

