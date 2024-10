El jefe del Consejo de Asesores de Javier Milei, el economista Demian Reidel, defendió el rumbo económico que está tomando el Gobierno y enfatizó en la necesidad de realizar el ajuste fiscal. Asimismo, remarcó que los “K (kirchneristas) ajustaron al pueblo entero” de manera “cavernícola”, en vez de “ordenadamente” como la gestión libertaria.

“Cuando un gobierno se queda sin un peso, no hay misterio: toca hacer ajuste fiscal. La idea de que pueden elegir entre ajustar o no es, francamente, un delirio. El ajuste va a llegar, nos guste o no. La única decisión que realmente puede tomar el gobierno es sobre el ‘cuándo’ y el ‘cómo’”, comenzó Reidel a través de un posteo en su cuenta de X (extwitter).

En este sentido, detalló que “hay dos caminos” para realizar esta reducción de gastos. “El primero, que lleva adelante el presidente Javier Milei, es tomar el toro por las astas y hacer el ajuste voluntariamente. Así se decide cómo ajustar, y como resultado los mercados se calman, bajan el riesgo país y la inflación”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Demian Reidel, "candidato al Nobel" con Javier Milei, fue oficializado como jefe de asesores del presidente

Por otra parte, señaló que el otro camino es “a lo cavernícola, cuando ya no queda un peso, los mercados se cierran, el riesgo país explota, y hay peligro de default. Ahí es cuando empiezan a darle a la maquinita de imprimir billetes para tapar el agujero. ¿Les suena?”.

“Como siempre, ese impuesto inflacionario lo pagan principalmente los más pobres”, añadió. Y remarcó: “Las consecuencias a largo plazo de este ajuste forzado son aún peores: más pobreza y menos crecimiento. Es así de simple”.

Demian Reidel: “Los kirchneristas ajustaron al pueblo entero”

Demian Reidel también utilizó su análisis para cuestionar a la gestión kirchnerista que estuvo en el gobierno nacional desde 2003 hasta 2015. “¿Adivinen cómo ajustaron los K? Porque, seamos claros, los K ajustaron. Ajustaron a los jubilados, a las universidades y al pueblo entero. Pero sobre todo a los más pobres”, advirtió.

“¿El resultado? Lo tenemos frente a nuestros ojos. Se dan una vuelta por La Matanza (o tantos otros lugares) y después me cuentan”, agregó el economista. No obstante, aclaró que “esto sin siquiera entrar en el tema de la corrupción, que bien merecería un capítulo aparte. Mejor dicho, una biblioteca entera”.

En esta línea, señaló que “la Kleptocracia Cavernícola Kirchnerista se patinó la guita” y después ajustó “por las malas, haciéndole pagar el costo a los más vulnerables”. En contraposición, comentó que “Milei decidió hacer lo contrario: el ajuste empezó desde el primer día”.

Y agregó: “No porque teníamos ganas sino porque no había alternativa: o lo hacíamos ordenadamente o a lo cavernícola. Al hacerlo de forma voluntaria, bajamos la inflación y el riesgo país, y el país empieza a crecer”.

El ajuste tolerado vs el ajuste efectivo

Finalmente, cuestionó: “¿Quieren volver a la Kleptocracia Cavernícola? ¿O nos apoyan para seguir por este camino y así sacamos al país de este destino miserable y lo convertimos en el país próspero que todos queremos?”

Marcos Galperin respondió al análisis de Reidel: “Los resultados se están empezando a ver”

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, comentó la publicación de Reidel manteniendo la misma sintonía: "Coincido con tu análisis Demian, y los resultados se están empezando a ver mucho más rápido de lo que muchos nos imaginábamos. Como decimos en MELI, los paraísos no tienen atajos. Laburo, perseverancia y consistencia a lo largo del tiempo. No hay otro camino".

Por su parte, el asesor presidencial replicó: "Estamos todos los días al pie del cañón porque, efectivamente, los paraísos no tienen atajos". Además, subrayó que "la inflación ya está bajando" y compartió un índice del FMI sobre proyección de crecimiento de países en América Latina para el 2025, en donde Argentina lideraría el desarrollo con un 5%.