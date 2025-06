Ramos Padilla 'gambeteó' el amparo de Llermanos para 'votar a CFK': "Que resuelva la Junta Electoral o Justicia Bonaerense"

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla se declaró incompetente para resolver el amparo que pretende habilitar a Cristina Fernández de Kirchner postularse como candidata a pesar de que no pueda asumir el cargo por la condena de la Corte Suprema. El magistrado consideró que la Junta Electoral o la Justicia bonaerense son los ámbitos que deben resolver sobre esa medida cautelar.

El amparo había sido presentado por el abogado Daniel Llermanos en representación de la asociación Abogados Solidarios, en defensa a su derecho a “elegir a la candidata de su preferencia”. De acuerdo a sus fundamentos, la decisión de la CSJN restringe la oferta electoral y vulnera su libertad de elección. Además señala que la inhabilitación para cargos públicos no comprende los cargos electivos.

Lo insólito del fallo de la CSJN hace que los escenarios posibles para resolver el amparo, de acuerdo a la interpretación del derecho, sean varios. En este caso, Ramos Padilla optó por trasladar la decisión a los órganos bonaerenses.

“Se observa que la decisión sobre la posible candidatura invocada (diputada provincial por la tercera sección electoral) resulta de competencia de la justicia provincial y/o de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires en oportunidad de oficializar las candidaturas”, sostuvo en su resolución el juez federal, con competencia en lo electoral de La Plata.

Sin embargo, más allá de la decisión que adopte la Justicia, el camino es incierto porque el Partido Justicialista aún no definió qué hará ante la inhabilitación de la ex presidenta. Incluso, el jueves, Juan Grabois deslizó como opción la abstención electoral, cosa que fue rechazada Sergio Massa.

En tanto, el juez Juan María Ramos Padilla de la Ciudad de Buenos Aires, esta semana, al conocerse la sentencia de los supremos los tachó de “atorrantes” y advirtió que se está “perdiendo la democracia”.

De acuerdo a Ramos Padilla (padre), “la única alternativa es salir a la calle como pasó con el 2x1” para que los magistrados de la CSJN dejen sin efecto la condena a Fernández de Kirchner.

“Uno en los 80 estaba orgulloso de ser juez y ahora estamos en un prostibulario con estos atorrantes que están en la Corte, que han perdido la vergüenza, la dignidad”, declaró el magistrado en referencia a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Sin embargo, no mostró sorpresa ante el fallo y lo comparó con otros momentos de la historia argentina. “Esto no es una cosa nueva. Un presidente de la Corte en los albores de la Independencia, Salvador María del Carril, un hombre de (Bernardino) Rivadavia, le aconsejaba a Lavalle cómo proceder para fusilar a Dorrego”, sostuvo en diálogo con la AM 750.

“En la década del ‘30, después del Golpe de Uriburu, la Corte convalidó la dictadura militar y dictó la doctrina de ‘la revolución triunfante’. Después vinieron el resto de las dictaduras, el genocidio”, agregó.

Además, subrayó su mirada crítica sobre el Gobierno de Javier Milei, posición que suele manifestar habitualmente. “Hoy nos están depredando los recursos naturales, les pegan a los viejos, les sacan la salud a los pibes, no todos comen las cuatro comidas, al país lo están regalando y tenemos a un mequetrefe en la Casa de Gobierno con la foto de (Margaret) Thatcher en su despacho”, afirmó.

“¿Cuántos cachetazos más tenemos que recibir?, ¿cuánto más tenemos que perder de nuestra Patria?”, señaló y continuó: “Yo he visto el horror de la dictadura y vamos para ahí, aunque ahora no necesitan bayonetas, necesitan los medios de comunicación dirigidos por Magnetto, otro atorrante que debe rendir cuentas a la Nación antes de morir. Si no hacemos algo se nos va la República y la democracia” .

Juan María es padre de Alejo Ramos Padilla pero sus competencias son distintas, el primero conoce en las causas del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires, y el segundo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 La Plata.

