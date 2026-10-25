El karinismo salió a la caza de afiliados para LLA en PBA

La Libertad Avanza lanzó este sábado una campaña de afiliación masiva en los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. El despliegue estuvo protagonizado por los dirigentes de cada localidad provincia. “¡Estamos construyendo la fuerza política que va a transformar la Provincia de Buenos Aires para siempre.

Para lograrlo, necesitamos seguir sumando a todos los que quieren dejar atrás la decadencia kirchnerista y quieran llevar las ideas de la libertad a cada rincón de nuestra Provincia. ¡Afiliate a La Libertad Avanza!”, indicó la convocatoria.

Detrás de la organización de las mesas estuvieron referentes provinciales, legisladores y las cabezas de cada sección electoral. Todos coordinados por el diputado nacional Sebastián Pareja. El titular de LLA bonaerense responde a Karina Milei pero resignó su aspiración para pelear por la sucesión de Axel Kicillof y, al parecer, le abrió el camino al jefe de Gabinete Diego Santilli.

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Los voceros del karinismo piden que no se descarte a Pareja si el ministro coordinador es el postulante violeta a suceder al actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Pero la especulación muestra la crisis de liderazgo que tiene el partido violeta en el mayor distrito electoral. En la fuerza libertaria aseguran que habrá un acuerdo electoral con el PRO, una parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y fuerzas vecinalistas. Con esos entendimientos cerrados, se discutirán las candidaturas en los 135 municipios.

Según supo NA, el espacio bonaerense cree que tiene una buena performance del sello en cuatro de las ocho secciones electorales que componen la provincia. Uno de los armadores bonaerenses aseguró que, en función de los resultados de la elección legislativa de 2025, descuentan mejorar la performance y estiman que se quedarán con la quinta y sexta sección electoral.

Además de cosechar estos resultados en las secciones electorales, en LLA creen que hay 70 localidades en condiciones de teñirse de violeta siempre y cuando exista entendimiento con el PRO. Hablan de posibles victorias en el Partido de La Costa, en Lanús y en retener aquellos que ya gestionan, como Tres de Febrero. Otros, por ejemplo, dan por difíciles, como La Matanza o Quilmes, donde el peronismo sigue sólido.

La necesidad de ampliar la afiliación no sólo es central para fortalecer la presencia territorial, sino para reforzar un tema que obsesiona a los hermanos Milei: tener una fiscalización eficiente para la contienda del año que viene.

C.P.