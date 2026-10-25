Los empresarios de IDEA se manifestaron a favor de la libertad de prensa y llamaron a un debate sin agravios

Los empresarios agrupados en el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) emitieron un comunicado en el que defendieron la libertad de prensa y llamaronn a efectuar un debate público sin agravios, después de que el presidente Javier Milei lanzara el viernes por la noche durante un evento de la Fundación Faro en Puerto Madero nuevos ataques e insultos contra un grupo de periodistas y medios de comunicación, tras haber sido sobreseído en la causa judicial de la criptomoneda $LIBRA.

"La libertad de prensa y el respeto por las ideas, aun cuando existan diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática", comienza expresando el comunicado que difundió la organización que agrupa a las principales compañias del país.

"Desde IDEA consideramos que el debate público debe desarrollarse en un marco de pluralidad de opiniones, diálogo y respeto, sin agravios ni descalificaciones. Quienes fueron elegidos para gobernar deben actuar con responsabilidad y contribuir a un debate público respetuoso", afirmaron el día posterior a las fuertes declaraciones del Presidente quien apuntó contra los integrantes de diversos medios de comunicación que habían informado acerca de su intervención en la causa en la que fue absuelto por el juez Martínez de Giorgi.

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Milei pidió que una periodista de Perfil y otros colegas "sean quemados en la hoguera"

Milei había dicho que ese caso tuvo "fines golpistas" y que los periodistas "se tienen que quemar en la hoguera". .

"Los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber. En un contexto en el que la ciudadanía realiza un esfuerzo colectivo para alcanzar la estabilidad y el desarrollo del país, desde IDEA insistimos en la necesidad de promover y respetar la libertad de prensa y de expresión, y de sostener un debate público basado en el respeto, la tolerancia y la responsabilidad", cierra el comunicado que lleva como título "Promover un debate público basado en el respeto y la responsabilidad".

El pronunciamiento se conoció unas horas más tarde de que Milei redoblara la apuesta sobre el tema en una entrevista radial en la que sostuvo que evalúa con sus abogados iniciar acciones legales por lo que considera un ataque hacia su persona por "difamarlo".

Ante estos nuevos agravios del jefe de Estado argentino contra la prensa también algunas entidades como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Academia Nacional de Periodismo también repudiaron esas declaraciones.