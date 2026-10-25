Revancha: Milei anuncia acciones legales contra la prensa

Con el sobreseimiento en la causa $Libra ya confirmado por la Justicia, Javier Milei pasó a la ofensiva. En una entrevista radial, el Presidente anunció que avanzará con acciones legales contra los que llamó “periodistas delincuentes” y contra los medios que, a su entender, lo sometieron a una “operación” en el expediente que investigaba una presunta estafa con criptomonedas.

“Cuando usted tiene enfrente a un hombre íntegro, ensúcielo con una mentira. Si tiene un delincuente, díganle la verdad. Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días”, sostuvo.

El blanco principal fue el Grupo La Nación. Milei responsabilizó a Fernando Saguier por “amparar” a Hugo Alconada Mon, quien, según dijo, lo estaba “mancillando”. También mencionó a Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, como el encargado de rebatir en Nueva York lo que calificó de “mentiras” sobre $Libra. “Ese material se lo hacía llegar a Saguier para que sepa que estaba siendo mancillado”, afirmó.

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Sin embargo, el mandatario moderó el anuncio a lo largo de la charla: aclaró que primero deberá analizar con sus abogados si presenta las denuncias, aunque insistió en que se trata de “un escándalo de proporciones mayúsculas”. “Intentan generar caos para conseguir favores políticos. Nadie pidió disculpas por las aberraciones. Intentaron esmerilar con mentiras a la figura presidencial”, dijo.

Ante las críticas por su trato hacia la prensa, se defendió: “Me dicen que no soy republicano porque insulto. El periodismo, con otro gobierno, seguro la hubiese pasado mal. Les recuerdo que nunca les mandé a la ARCA, la SIDE ni maté a un fiscal”.

La ofensiva alcanzó también al Congreso. Milei cuestionó la creación de la comisión investigadora sobre $Libra: “Es una irregularidad institucional enorme. ¿Desde cuándo tiene que dedicarse el Congreso a investigar? Es un avance de los poderes respecto a la justicia, es un disparate institucional”.

En el resto de la entrevista, de cara al balotaje en Brasil, volvió a cargar contra Lula da Silva, a quien llamó “ladrón, mentiroso y corrupto”. Sobre su reciente viaje a España, aseguró que “solo un imbécil cree que fui a buscar una foto”. Sobre Pedro Sánchez, sostuvo: “Es como un kirchnerista pero con las restricciones de la Unión Europea”.

De cara a 2027, se mostró confiado en la reelección y pidió que el país “se saque de encima la peste roja”. “No creo ya que los argentinos adhieran a las ideas de cien años de decadencia”, dijo, y advirtió sobre la oposición: “Todo lo mal que puedan hacer, lo van a hacer”. En materia económica, afirmó que “no me pueden decir que no he bajado la inflación”, aunque admitió que “la economía se desaceleró” y que la inflación “está bajando más lento”, algo que atribuyó a un “shock externo negativo”. Por último, definió a Patricia Bullrich como un “soldado” de su gobierno y reconoció que hoy no está dialogando con Mauricio Macri, aunque aseguró que mantienen una buena sintonía.