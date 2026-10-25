El riojano Quintela recorrió barrios populares junto a los curas villeros

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recorrió las villas Zabaleta y Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con los sacerdotes Toto de Vedia y Adrián Bennardis. Con ellos conversó sobre la situación económica y social del país, el trabajo de las organizaciones comunitarias y la necesidad de que el Estado responda con más fuerza a las demandas de las familias.

La visita forma parte de la agenda de diálogo con distintos sectores sociales que el mandatario riojano viene desplegando fuera de su provincia. En los barrios porteños compartió encuentros con referentes comunitarios y vecinos que acompañan a diario a las familias más golpeadas por las dificultades económicas.

Con los curas villeros, Quintela intercambió miradas sobre el momento social que atraviesa la Argentina y sobre el papel que cumplen las organizaciones barriales frente a las necesidades de sus comunidades. Durante el recorrido también conoció experiencias de trabajo territorial: comedores comunitarios, espacios educativos y centros de contención sostenidos por vecinos y organizaciones que desarrollan allí tareas de acompañamiento social.

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“El Estado no puede estar ausente ni mirar hacia un costado cuando la gente más lo necesita; nuestra obligación es caminar al lado de cada comunidad, escuchando sus demandas y construyendo solidaridad desde el territorio”, afirmó el gobernador durante la visita.

Quintela destacó la tarea de los sacerdotes y de los trabajadores comunitarios, y subrayó la importancia de conocer de primera mano los problemas de cada barrio para diseñar políticas públicas que respondan a necesidades concretas.

La conversación sirvió además para intercambiar perspectivas sobre el impacto de la situación económica nacional en los sectores populares y sobre la necesidad de fortalecer la articulación entre el Estado, las instituciones religiosas y las organizaciones sociales.

Con esta actividad, el riojano sumó un nuevo capítulo a su ronda de reuniones con referentes de distintos ámbitos, e incorporó así a su agenda nacional las experiencias y los reclamos de quienes trabajan cotidianamente en los barrios populares.

C.P.