Los movimientos populares le preparan un documento a León XIV

A pocas semanas de la llegada de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, los movimientos populares de América Latina se reunirán en La Matanza para redactar un documento que pretenden entregarle al Papa.

El Encuentro Regional de Movimientos Populares – Capítulo Argentina 2026 se hará el martes 27 y el miércoles 28 de octubre en la Ciudad Papa Francisco, con delegaciones de toda la región y una comitiva llegada desde Roma.

La convocatoria toma como punto de partida la encíclica Magnífica Humanitas y lleva como lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza”. Entre los visitantes figura Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, junto a integrantes de la Pontificia Comisión para América Latina y el sacerdote italiano Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

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El temario de la primera jornada muestra hacia dónde se desplazaron las preocupaciones de las organizaciones sociales. Junto a la exclusión y el futuro del trabajo, temas clásicos de su diálogo con el Vaticano, aparecen dos ejes nuevos: la tecnología, la inteligencia artificial y el poder, y lo que los organizadores llaman “narcoestructura” en la vida de los barrios. El quinto, comunidad, organización y esperanza, completa una lectura de la encíclica hecha desde la economía popular. La pregunta de fondo es quién controla las nuevas tecnologías y qué lugar le queda al pueblo organizado.

El segundo día estará dedicado a poner en común las conclusiones y a redactar el documento regional. El cierre será una peregrinación a pie hasta el predio “Las 3T”, en Puerta de Hierro, donde el arzobispo de La Plata y presidente de la Comisión Episcopal de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, presidirá la misa final.

El encuentro también recoge una iniciativa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que, apenas confirmada la visita, le escribió a León XIV para invitarlo a conocer los barrios populares y el trabajo de los cartoneros.

Como anticipo, los enviados del dicasterio recorrerán barrios de La Matanza, y se evalúa que, terminado el encuentro, visiten a un grupo de cartoneros. Hay antecedentes: en septiembre, organizaciones de la economía popular ya le habían entregado al Papa un informe de 72 páginas sobre las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

La cita se inscribe en un recorrido que inauguró Francisco en 2014, cuando reunió a organizaciones territoriales de los cinco continentes y definió la Tierra, el Techo y el Trabajo como “derechos sagrados”. Siguieron los encuentros de Bolivia (2015) y Roma (2016), los intercambios virtuales de la pandemia, un simposio por los diez años en 2024 y el V Encuentro Mundial, en octubre de 2025.

Tras la muerte de Francisco, la duda era si su sucesor sostendría ese vínculo. León XIV dio señales en esa dirección: en octubre del año pasado recibió a los movimientos populares, retomó la idea de “una Iglesia pobre para los pobres” y ratificó las tres T como derechos por los que vale la pena luchar, pocos días después de publicar la exhortación Dilexi te, dedicada al amor a los pobres.queda con la causa.

C.P.