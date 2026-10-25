Encuesta: cuáles son los tres temas de la agenda del Gobierno que generan rechazo

Una encuesta nacional reveló cuáles son los temas que impulsa el Gobierno de Javier Milei y generan mayor rechazo en la población. Uno está relacionado con el incumplimiento en una de las promesas de campaña y los otros dos con proyectos de ley que pasaron por el Congreso de la Nación con distinta suerte.

El relevamiento de la consultora Analogías realizado entre el 10 y el 14 de octubre mostró que un 61,9% de los encuestados percibe que la baja de impuestos que había prometido La Libertad Avanza en la campaña electoral en 2023 no se cumplió. Un 20,3% se inclinó por la opción "poco" y otro 41,6% por "nada".

Solamente un 21,3% consideró que la carga tributaria disminuyó "mucho" o "bastante" durante la gestión libertaria y otro 16,9% dijo no saber. La opinión negativa es mayor entre las mujeres (64%) que entre los hombres (60%). Y si se tiene en cuenta el nivel educativo, quienes tienen secundaria completa son los más críticos sobre este rubro (66%).

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El segundo ítem en el que se cuestiona al Gobierno es sobre la venta de tierras sin límite a los extranjeros. Aquí el rechazo fue aún más contundente: dos de cada tres consultados expresó que "no está de acuerdo" (el 67,7%) mientras que otro 18% afirmó estar de acuerdo con la iniciativa que pasó por el Congreso pero tuvo que ser excluida del proyecto inicial por las resistencias que encontró entre los diferentes bloques legislativos. Esta última semana finalmente la Ley de Tierras vigente desde 2012 se mantuvo sin mayores cambios.

También sobre la Ley de Financiamiento Universitario la mayoría de los consultados cuestionaron el incumplimiento de los fallos judiciales en contra del Poder Ejecutivo. Un 62,7% dijo que está "mal" o "muy mal" esa decisión gubernamental de no cumplir con las intimaciones de la Justicia en repetidas oportunidades.

Las repetidas apelaciones que el Gobierno hizo en diferentes instancias después de que el Congreso ratificara la ley imposibilitaron su aplicación. Los universitarios ya hicieron cinco marchas nacionales pero todavía no pudieron torcer la voluntad de la Casa Rosada. Un 26,6% votó por la opción "bien" o "muy bien" ante la pregunta ¿Cómo evalúa que el Gobierno no cumpla los fallos judiciales sobre financiamiento univeristario.

Ficha técnica. Cantidad de casos: 2863. Forma de relevamiento: entrevistas telefónicas IVR móvil y fijo. Fecha de la muestra: 10 al 14 de octubre de 2026. Ámbito geográfico: 24 provincias de la República Argentina. Muestra compuesta en base a parámetros censales de sexo, edad, nivel educativo y distribución por localidad. Error muestral: ±2,2 % en un nivel de confianza del 95%.