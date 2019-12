"El macrismo hegemonizó la política de defensa con el ajuste"

por Aurelio Tomás

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, recibió esta semana a PERFIL en el Edificio Libertador. Ofreció definiciones sobre sus planes para el equipamiento de las fuerzas, presentó fuertes críticas a los recortes que implementó Cambiemos y se diferenció de las recientes declaraciones del ex general César Milani, jefe del Ejército durante su gestión, al reivindicar un rol profesional para las fuerzas.

—¿Qué crítica le hace a la gestión anterior?

—No sé si es una crítica, pero lo que hegemonizó la política de defensa fue el ajuste. Se subordinó la política de defensa a la política de ajuste fiscal del Ministerio de Hacienda. Se llegó a situaciones complicadas, el Ejército tuvo este año el menor presupuesto de su historia, hubo incluso problemas de racionamiento. Los militares trabajaban hasta el mediodía para poder comer en su casa, solo había racionamiento para la guardia.

—La crítica más fuerte que recibió en su gestión anterior fue la referida al rol de César Milani y la idea de que podría haber un Ejército vinculado a un partido político. Hace poco reiteró ese concepto. ¿Cuál es su opinión?

—Deseo Fuerzas Armadas profesionales, comprometidas con un proyecto de nación y de desarrollo. Soy un enamorado de la conducción civil de la defensa. El comandante en jefe de las fuerzas es el presidente de la Nación, elegido por el conjunto de los argentinos. Las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad enorme de reclutamiento, adiestramiento, instrucción, formación y aprovisionamiento logístico, para poder cumplir y llevar adelante su misión establecida en la Constitución. Los roles están absolutamente claros.

—¿Cuándo la Argentina volverá a tener la capacidad supersónica que se perdió con el retiro de los Mirage? ¿Hay un acuerdo con Corea?

—Me parece que la Argentina debe tener capacidad supersónica, no porque ello vaya a modificar nuestra capacidad en un conflicto, sino porque lo que se pierde es a los pilotos capacitados para el vuelo supersónico. No conozco aún el grado de avance con Corea, creo que simplemente se creía que esa era la mejor. En mi anterior gestión habíamos optado por los Kfir israelíes, dejamos el convenio a punto de firmar. Buscaremos la opción más razonable por prestación, precio y financiamiento.

—Otro elemento ausente es la capacidad submarina. ¿En qué situación está el acuerdo con Brasil?

—Tenemos el ARA Salta, un submarino que no cuenta con capacidad de inmersión. Para tener submarinistas, lo que estamos haciendo es darles una parte de la instrucción en el Salta y las pruebas de inmersión se hacen en intercambios con otras fuerzas de América Latina. Me han informado que estaban en negociaciones con el gobierno brasileño por unos submarinos que en principio eran gratis, pero después no eran tan gratis... Eso se

frustró, los submarinos van a Perú. El almirante (José Luis) Villán me indicó que también estaban en contacto con con la Armada noruega. Luego hay toda una mirada a definir sobre qué hacer con el Santa Cruz, que está en Tandanor. Voy a pedir un informe. Lo que sí está claro es que tenemos que intentar recuperar nuestra capacidad submarina.

—Brasil es un país vecino con el que hay mucha cooperación, en su gestión hubo acuerdos…

—Nosotros firmamos una alianza estratégica entre la industria aeronáutica de la Argentina y de Brasil. De hecho, participamos en la construcción del KC 390 con Embraer. No desconozco la desintonía política que existe hoy, pero vamos a tratar de tener la mejor relación posible en materia de defensa.

—Muchos referentes kirchneristas expresaron preocupación por la presencia de tropas estadounidenses, ¿cuál es la realidad?

—Lo que existe es la posibilidad de que determinadas provincias tengan bases de ayuda humanitaria. Son de defensa civil. Durante la gestión anterior se hizo una en Neuquén. Existe un convenio de antes para que, con acuerdo de Defensa, y por iniciativa de la provincia, se pueda hacer una de estas bases. Durante mi gestión no di ningún acuerdo sobre eso.