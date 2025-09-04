El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó un pedido de remoción del juez federal Alejandro Maraniello por la cautelar que prohibió la difusión de los audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. A través de un pedido formal, el organismo solicitó el apartamiento del juez por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.

Según el documento presentado ante el Consejo de la Magistratura, la resolución judicial “vulnera de forma flagrante y directa” el Artículo 14 de la Constitución Nacional y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Además, la cautelar fue emitida “sin plazo y sin sujeto pasivo”, lo que la convierte en una prohibición indefinida y sin límites claros, afectando a cualquier persona o medio.

A juicio del escrito, esta medida crea un “bozal legal” con un “efecto intimidante” sobre la prensa y la ciudadanía, ampliando su impacto y restringiendo la libertad de información.

En el mismo documento, destacaron que el propio juez Maraniello admitió “no estar en conocimiento del contenido de los audios” cuya difusión fue prohibida, y que basó su decisión “en una mera especulación de graves repercusiones”. A criterio de los firmantes, “esto constituye un acto de manifiesta arbitrariedad”.

Sostienen que “esta decisión no es un simple error jurídico, sino una grave desviación de los deberes de un magistrado de la Nación, atacando la labor de periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial", que llevaban adelante una investigación de alto impacto sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno nacional. También agregaron que socava "la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público”.

Al presentar el documento, el abogado y actual fundador del Observatorio, Jonatan Baldiviezo, junto a excandidata a legisladora porteña y miembro del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis, el exdirector del Banco Nación y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano y el politólogo Marcos Zelaya, indicaron que la medida constituye un acto de “censura previa inconstitucional”.

Al finalizar la campaña electoral en Moreno, Milei aseguró: “Trataron de acusarnos de chorros”

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, provincia de Buenos Aires. A lo largo de su discurso, arremetió contra la oposición y aseguró: "Trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas y además se metieron con su hermana. Vaya que están asustados porque el domingo les vamos a pintar la Provincia de violeta".

Seguido a eso, Milei agradeció a la secretaria general de la Presidencia y su hermana, Karina Milei, por “haber organizado el partido a nivel nacional y por acompañarme en esta lucha por las ideas de la libertad”. Además, se refirió al escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que habrían beneficiado a sus funcionarios, y afirmó: “A pesar de las injurias y operetas que vomitan desde rincones oscuros de la política".

Agregó: “Hacen estas operaciones de manera muy grosera y después se terminan cayendo. Por ejemplo, en el día de hoy, la Justicia determinó que es inocente luego de que durante tres años fuera calumniado e injuriado”.

El presidente destacó la importancia de votar para decir “kirchnerismo nunca más”

Acerca de la estrategia de la oposición, sostuvo: “A ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios. Claramente te quieren llevar al barro porque ahí te sacan ventaja, pero no lo van a lograr, porque se están despertando y tienen consciencia de lo que están haciendo”. El mandatario continuó: “Cuando vienen todo este tipo de operaciones y uno sigue luchando porque sabe que está limpio, entonces proceden a la intimidación física. Días atrás, en Lomas de Zamora me tiraron un adoquín. Podrían haber matado a cualquiera.

"Esto para ellos se trata de poder y si se tienen que cargar con vidas humanas no les importa. No se olviden que el kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman. No solo eso, sino que cuando se les agota ese recurso, van contra la familia”, concluyó.

