El oficialismo avanza con la reforma del Consejo de la Magistratura que deja afuera a la Corte Suprema

Finalmente, el oficialismo logró este 7 de abril llevar al recinto del Senado el debate para encarar una modificación del Consejo de la Magistratura, luego de la declaración de inconstitucionalidad que determinó la Corte Suprema respecto a la composición actual y la exigencia de trabajar en una nueva alternativa.

De acuerdo al fallo de la Corte, la fecha límite para avanzar con la modificación es el 15 de abril, por lo que el Congreso encaró una discusión a contrarreloj aunque todavía no se sabe si logrará llegar a tiempo para que el Consejo de la Magistratura entre en una virtual parálisis.

Es que el Frente de Todos logró garantizarse los votos a partir de una negociación con aliados como el ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, pero en la Cámara de Diputados por el momento no están los números necesarios para la sanción definitiva.

Juntos por el Cambio tildó de "blanqueo encubierto" al proyecto para pagarle al FMI con bienes no declarados

La sesión comenzó pasadas las 14 con la presencia de los legisladores del bloque del Frente de Todos que comanda José Mayans, sumados a los aliados Weretilneck, Magdalena Solari Quintana, la riojana Clara Vega y la cordobesa Alejandra Vigo, que contribuyeron a dar quórum. Los representantes de Juntos por el Cambio, en contra del proyecto que llegó al recinto con dictamen de mayoría optaron por no dar quórum.

El proyecto del oficialismo contempla el pase de 13 a 17 integrantes del Consejo de la Magistratura, aunque el núcleo del texto tiene que ver con la exclusión de la Corte Suprema de la estructura del organismo, un tema que fue largamente debatido con la oposición que en cambio propició en sus proyectos la participación o incluso la presidencia del Consejo por un representante de la Corte Suprema.

La debilidad parlamentaria obligó al Frente de Todos a aceptar cambios para reformar la Magistratura

"Acá la discusión no es Corte sí o Corte no", aseguró el rionegrino Weretilneck, buscando quitar protagonismo a un eje que se llevó buena parte de las conversaciones previas y puso en valor el cambio que aportó al texto original para lograr que haya mayor representación federal en cada uno de los estratos que componen el Consejo de la Magistratura.

Weretilneck es clave para la mayoría que espera cosechar el Frente de Todos y su postura frente al proyecto casi paraliza el avance del texto en la Cámara alta. El oficialismo no contaba con los votos necesarios para lograr la aprobación y el rionegrino había decidido presentar un dictamen propio, lo que complicaba el consenso.

Como solución, el oficialismo accedió a incorporar cambios al proyecto directamente en el recinto aunque no hubo cambios respecto a la exclusión de la Corte Suprema.

Las voces de la sesión

La senadora tucumana Beatriz Avila, de Juntos por el Cambio, fue una de las primeras en defender la presencia de la Corte Suprema al señalar que "las funciones de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura son complementarias, no pueden estar separadas en estamentos estancos. No poder integrar a la Corte dentro del Consejo está a nuestro entender fuera de lugar".

Desde la otra vereda, el neuquino Oscar Parrilli del Frente de Todos defendió el proyecto aunque aclaró que no se trata de una propuesta que lo convenza por completo.

Graciela Camaño: "En materia judicial, el kirchnerismo tiene aprensión a lo que ordena la Constitución"

"Estamos debatiendo un proyecto de ley que nos vemos obligados a tratarlo por una actitud absolutamente inconstitucional. Hoy estamos sancionando una medida transitoria que nos impone el fallo de la Corte, que está avasallando al Poder Legislativo", dijo el referente cercano a Cristina Kirchner.

Incluso admitió que "esta ley no me satisface. La voto porque no me queda más remedio", en medio de la cuenta regresiva para tratar de cumplir con los plazos de la Corte Suprema.

“Me pregunto si, realmente, hicimos los esfuerzos necesarios, en este Senado de la Nación, en todos estos años, para tener una ley que asegure la independencia al Consejo de la Magistratura y si se discutió cómo mejorar su operatividad”, expresa @DioniScarpin — Senado Argentina (@SenadoArgentina) April 7, 2022

Por su parte, la senadora Inés Pilatti Vergara, del Frente de Todos, desacreditó los argumentos del máximo tribunal y aseguró que "el fallo es disparatado porque esos siete representantes políticos en el Consejo de la Magistratura jamás en 16 años han votado una decisión en un mismo sentido. No es cierto que esa representación política sea la causante de los males en el Consejo".

En tanto, el tucumano Pablo Yedlin aclaró que "la Constitución en ningún momento prevé que sea el presidente de la Corte Suprema quien presida el Consejo de la Magistratura. No es lo que dice la Constitución ni está en el espíritu de los constituyentes. Todo lo contrario, eso generaría un real desequilibrio".

Ausente con aviso

El senador Martín Lousteau fue uno de los referentes que no pudo estar en la sesión luego de confirmarse su contagio de Covid. El radical había estado el miércoles en la reunión de comisión para discutir el proyecto del Frente de Todos para crear un fondo con dinero de evasores para pagarle al FMI y admitió que por la noche sintió malestar.

"Ayer por la noche no me sentí bien, tenía un poco de dolor de garganta y me goteaba la nariz. Como hoy tenemos sesión me fui a hisopar por la mañana por precaución y el test de antígenos me acaba de dar positivo", comentó en redes sociales.

Durante parte del debate Lousteau tuvo colocado el barbijo pero se lo quitó al momento de su alocución por lo que aclaró que avisó rápidamente a los colegas que se encontraban cerca para que tomaran las medidas de precaución ante la confirmación de su contagio.

dm /ds