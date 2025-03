El fotógrafo Pablo Grillo continúa luchando por su vida tras haber recibido el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza mientras cubría la marcha en apoyo a los jubilados. Su padre, Fabián Grillo, calificó de "aberrantes" las declaraciones de los funcionarios del Gobierno después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificara el accionar policial en la movilización y dijera que el estado del reportero gráfico "es consecuencia de aquellos que generan violencia".

"Hace dos días que no duermo", sostuvo el padre del fotoperiodista al explicar que mientras permanece internado en el Hospital Ramos Mejía "se fueron dando pequeños pasos" después de la operación. "Hubo una leve mejora de unos estudios que le hicieron, pero dentro del marco de su gravedad", agregó casi al borde de las lágrimas, durante una entrevista con el ciclo radial Habrá Consecuencias (El Destape).

Mientras Grillo lucha por su vida, Bullrich felicitó a la policía por proteger "la democracia" y apuntó a dos intendentes del conurbano

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Grillo expresó que trata de no escuchar lo que dice las autoridades del Gobierno sobre su hijo, aunque reveló que algunas personas le hacen llegar la información. En un primer momento, la ministra de Seguridad había dicho que el fotógrafo es un "militante kirchnerista y trabajador municipal de Lanús que estaba detenido en grave estado". Luego se supo que realizaba la cobertura para el medio FM La Tribu y fue agredido mientras fotografiaba los enfrentamientos.

"Los comentarios son aberrantes, trato de no escucharlos", señaló su padre acerca de los dichos de Bullrich luego de la conferencia que brindó este jueves. "Lo peor de todo es cómo va moldeando la mentira a partir de que se demuestra lo contrario. Como pasa de ser un detenido a ser un accidente. Es una inmoralidad. Es una cosa que no tiene nombre", afirmó.

También mencionó que "no hubo ningún contacto de parte del Gobierno nacional" y que "se la pasa dentro del hospital" junto a la madre, el hermano y un par de amigos de Pablo. "Está sedado, le hablamos. Esperamos y creemos que nos escucha", planteó al decir que intentan aportarle con lo que pueden, que es su compañía.

Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el reportero gráfico herido de gravedad durante la marcha.

Grillo definió a Pablo como alguien "muy solidario, buena persona, buena gente; lo contrapuesto a todo lo otro, a ellos, por eso le tiraron". También defendió la militancia de su hijo y de toda la familia, sobre la que manifestó que es "ancestral", ya que sus padres también lo eran. "Es una necesidad de comprometerse con los demás, al margen de lo ideológico y del lugar preciso, es comprometerse con el otro".

Asimismo, contó que su hijo comenzó a trabajar dentro del fotoperiodismo desde 2014. "Él es muy valiente. Ahora, demasiado, tal vez, pero ese era Pablo. Yo siempre me quejaba, le decía siempre: hay que estar, pero no hay que ponerle el pecho a las balas, hay que estar recubierto, pero si lo hubiera hecho no sería Pablo. Él es así", precisó.

Por último, concluyó: "Estamos muy acompañados por todo el mundo. Familias, compañeros gremios... No necesitamos más nada. Lo único que necesitamos es la salud de Pablo. El resto, sobra".

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

Qué había dicho Bullrich sobre Pablo Grillo

Mediante una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad adelantó que no van a abrir sumarios contra los efectivos policiales que trabajaron en la marcha por los jubilados, que contó con el apoyo de hinchas de fútbol, barras, gremios y otras organizaciones. Además, sostuvo que la grave herida del reportero fue "consecuencia de aquellos que generan violencia".

"Lamentamos mucho su estado, pero quien utilizó el arma no letal la utilizó de manera correcta. Rebotó en una barricada que habían hecho los militantes violentos y por eso cambió la dirección y le pegó al fotógrafo militante", comentó Bullrich. "El miembro de la fuerza lo que hizo fue tirar el disparó como dicen los manuales", insistió en contra de los informes realizados por algunas organizaciones que indican que el arma fue mal utilizada y, por este motivo, impactó de lleno en la cabeza de Grillo.

Lilia Lemoine justificó la agresión al fotógrafo Pablo Grillo: "No podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos"

Por otro lado, la integrante del Gabinete del presidente Javier Milei dijo que los manifestantes "no fueron a defender derechos, fueron a romper todo, armados hasta los dientes para generar caos y violencia".

"Denunciaremos penalmente a todos los responsables; pediremos la expulsión inmediata de los extranjeros detenidos; actuaremos contra la jueza (Karina Andrade) que liberó por Whatsapp a violentos con antecedentes penales, violando la Ley de Reiterancia, y llevaremos al Congreso la Ley Antibarras para que la mafia del fútbol se termina acá", enumeró.

FP/ff