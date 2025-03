Después de las escenas de violencia que se vivieron en las afueras del Congreso este miércoles 12 de marzo, Lilia Lemoine se refirió a la agresión que recibió el fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad con una cápsula de gas lacrimógeno en su cabeza. La diputada nacional dijo que el hecho fue “inevitable” y defendió el accionar de las Fuerzas Armadas.

Al referirse a la herida que recibió el reportero, que está en grave estado con pronóstico reservado, la legisladora de La Libertad Avanza aseguró que se trató de un “accidente”. “Es así, si te metés en una situación de riesgo, puede llegar a pasar. No debería pasar, pero puede pasar”, sostuvo este jueves en el canal A24.

“Coincido en que (Pablo Grillo) es un ser humano y tenemos que desear que se recupere, pero también hay que aclarar: no es que un policía le apuntó a la cabeza y le disparó, porque no fue esa la intención”, dijo sobre el joven de 35 años que sufrió una fractura de cráneo y continúa internado el Hospital Ramos Mejía.

En ese sentido, Lemoine expresó que, si bien el hecho fue “desafortunado”, es un riesgo que corren quienes asisten a movilizaciones, y lanzó el polémico comentario: “Es dejar que la Policía trabaje y, si pasa una cosa como la que pasó, que es un espanto, hay que entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos”.

Con el mismo argumento que sostiene gran parte del oficialismo, la diputada libertaria aseguro que los manifestantes “estaban buscando violencia” y que la represión policial fue en respuesta a la conducta de los hinchas de fútbol. “Mientras nuestro brazo armado son gordos con un celular, ellos tienen barrabravas”, manifestó.

Ante las declaraciones de Lemoine, el periodista Mariano Yazze le consultó a la legisladora sobre el profesionalismo de las fuerzas policiales, mencionó el caso del asesinato de los manifestantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y aseguró que “el Estado no puede provocar”.

“¿Qué provocación? La situación es un horror, pero no es culpa de la Policía. Hay cosas que no se pueden controlar. Ese fotógrafo no tenía que estar ahí”, replicó Lemoine.

Como respuesta, quienes la entrevistaban en A24 señalaron que Pablo Grillo estaba haciendo su trabajo, a lo que Lemoine apuntó en contra de la víctima y dijo: “No, no vive de eso. Estaba él solito entre los policías y los manifestantes. No digo que se lo merezca, pero es más probable que le pase ahí”.

Sobre las causas detrás de la participación de hinchas de fútbol en la marcha de jubilados, la diputada oficialista dijo que los barrabravas fueron “contratados” por los municipios de la provincia de Buenos Aires con el objetivo “desestabilizar al Gobierno” para impedir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La provincia de Buenos Aires sigue teniendo caja. Ellos son los que todavía se pueden movilizar porque Sandra Pettovello le quitó la forma de tener de rehenes a las personas que reciben planes sociales, ya no pueden hacer piquetes. Usaron a los universitarios y ahora usan a los barrabravas”, sostuvo.

La acusación de Lemoine acompañó los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que señaló a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y al de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como responsables de enviar representantes para iniciar violencia en el Congreso, algo que los mandatarios comunales negaron.

