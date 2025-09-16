El PRO apoyó el Presupuesto 2026 de Milei, pero Vidal reclamó debate institucional

El PRO expresó este martes su respaldo al proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, al que definió como una “señal de madurez institucional”. A través de un breve comunicado en redes sociales, el partido fundado por Mauricio Macri sostuvo:

“Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mensaje se difundió horas después de la cadena nacional en la que el mandatario presentó los principales lineamientos de la “ley de leyes”.

En su discurso, Milei retomó una expresión ya utilizada durante la gestión de Macri: “Lo peor ya pasó”. El presidente libertario afirmó: “Por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros, y por eso podemos afirmar, pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también ocupó ese cargo durante la gestión de Macri, defendió la coincidencia de expresiones. En diálogo con Todo Noticias, sostuvo: “Si el Presidente lo dice es porque sabemos que, si tenemos ayuda y tranquilidad política, pasamos la peor parte de lo que es un proceso de estabilización. Y lo pasamos con paz social, con tranquilidad. No volvamos a la Argentina en la que la inflación te obligaba a ir tres veces por día al almacén”.

Archivo delator: cuando Milei elogiaba a Alberto Fernández y Massa

Acompañamiento de dirigentes del PRO

Otros referentes del PRO se sumaron al respaldo. El diputado nacional Diego Santilli afirmó en redes sociales: “El Presidente Javier Milei presentó un presupuesto con equilibrio fiscal, reglas claras y más inversión. Ese es el camino. Ah, y antes que me olvide: el kirchnerismo ya intentó vendernos al Alberto ‘moderado’ y ahora nos quieren vender a Axel. Son lo mismo, con el mismo resultado”.

En la misma línea, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, destacó los logros económicos de la gestión libertaria: “En apenas 21 meses, Javier Milei sacó a más de 12 millones de argentinos de la pobreza y evitó la hiperinflación. No podemos frenar ahora: hay que profundizar el rumbo económico para que el esfuerzo finalmente valga la pena. El equilibrio fiscal es innegociable. No volvamos atrás”.

Vidal reclamó mayor institucionalidad

Más crítica fue la postura de la exgobernadora bonaerense y actual presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal, quien puso el foco en el funcionamiento institucional. Desde su cuenta en X, cuestionó la falta de discusión parlamentaria en los últimos años:

“Me parece muy importante que el Presidente cumpla con lo que dice la ley, que envíe el presupuesto en la fecha que corresponde y que tenga vocación de tratado. No tuvimos presupuesto en 2024 ni este año por decisión del Ejecutivo. ¿Por qué es tan importante? Porque es el Congreso el que define cómo se financia el Estado y cuáles son sus prioridades. Eso lo dice nuestra Constitución”.

En la misma línea, advirtió sobre los efectos de la falta de presupuesto en la agenda legislativa, lo que genera conflictos recurrentes en el Congreso: “Los vetos a leyes de discapacidad, jubilaciones, diversidades, los problemas con los gobernadores… todas son discusiones de plata, de recursos, de gasto. Y se dieron porque no hubo ley de presupuesto”.

Vidal apuntó contra el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert.

La exgobernadora también apuntó contra el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado libertario José Luis Espert: “El año pasado sólo hubo cuatro reuniones y luego se cerró la discusión. Espero que este año no pase lo mismo y que el presupuesto salga del Congreso. Gobernar en minoría no es excusa: yo misma goberné la Provincia cuatro años en minoría y también lo logramos”.

El pronunciamiento del PRO refleja una estrategia de equilibrio: acompañar el rumbo económico de Milei, pero con advertencias sobre la necesidad de sostener la institucionalidad. Mientras Macri, Bullrich, Santilli y Ritondo mantienen un apoyo explícito al gobierno libertario, Vidal se posiciona como la voz más crítica dentro del espacio.

Ese contraste se profundiza en un contexto de reacomodamiento interno, tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, que dejó al PRO en una posición incómoda frente a La Libertad Avanza. El sugestivo silencio de varios referentes del partido después de ese revés electoral refuerza la idea de un respaldo con distancia, que busca evitar quedar atado a los costos políticos de la gestión Milei.

GD/MU