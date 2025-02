EL PRO y el oficialismo quieren proteger a Milei

La velocidad que tuvieron cuatro grandes bloques opositores para investigar el criptoescándalo en la Cámara de Diputados no tuvo eco en el PRO y tampoco en el sector de la UCR que responde al cordobés Rodrigo De Loredo. El eje que unificó a los legisladores más cercanos al Gobierno fue demoler la iniciativa de juicio político contra el presidente Javier Milei que impulsó el bloque de Unión por la Patria. “Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza”, escribió Cristian Ritondo, presidente de la bancada macrista en la Cámara Baja. Lo hizo después de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró la inexistencia de delito para arremeter judicial y políticamente contra el jefe de Estado.

Ritondo no estuvo solo. Lo acompañó su amigo Diego Santilli, muy cercano al Presidente y uno de los dos dirigentes macristas bonaerenses que impulsan un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en la provincia que gobierna Axel Kicillof. “Los ladrones piensan que todos son de su misma condición. Lamento decirles que no. Se van a quedar con las ganas de voltear al Presidente, muchachos”, escribió el Colo. También jugó su socio en la movida de acercamiento a Milei. El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, escribió desde su experiencia como exjuez federal. “Ahora los irresponsables que fundieron al país son estudiosos de (Germán) Bidart Campos y Elon Musk. A los desconocedores del Derecho les digo: nada de lo acontecido constituye un delito. Seguramente ahora todos arrancan a pedir informes y llamar a funcionarios con tal de colgarse del tema. Los dejo con lo suyo”, retrucó en X. Los radicales más cercanos al Gobierno, dentro del espacio que lidera De Loredo, mantienen un riguroso silencio y esperan que primero active el oficialismo. Cerca del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, le bajaron el precio. Opinaron que fue similar a lo que pasó luego de la visita a Ezeiza. “Primero se tiene que poner de acuerdo la oposición. Nosotros antes no vamos a definir nada antes”, detallaron, aunque consideran que en Diputados no habrá movimientos hasta el 1° de marzo.