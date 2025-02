El Senado, un camino de obstáculos para suspender las primarias antes de marzo

Victoria Villarruel siguió muy de cerca la primera sesión que la Cámara de Diputados realizó este jueves. Todavía no sale del perfil bajo que eligió mantener desde que la relación con el presidente Javier Milei llegó a un punto que, por ahora, parece no tener retorno posible. La vicepresidenta y titular del Senado esperó el resultado de la votación sobre la suspensión de las PASO. Cuando vio que la iniciativa del oficialismo llegó a 162 apoyos, 55 rechazos y 22 abstenciones comenzó a preparar la salida del repliegue que mantiene desde diciembre pasado. Les quedan dos semanas a las extraordinarias que convocó el Ejecutivo y recién el próximo miércoles se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar el tema. El viento de cola conseguido en la Cámara baja podría no alcanzar para un Senado con cinco meses de virtual parálisis.

Ayer Villarruel ordenó la convocatoria para el debate. Será el 12 de febrero, a partir de las 15 y el objetivo es dictaminar ese mismo día. “Logramos que la comisión se junte el miércoles porque no hay voluntad de que haya reunión antes”, explicaron a PERFIL desde el despacho de la vicepresidenta. “Estamos tratando de apurar todo lo posible”, remarcaron. Los aliados esquivos no pasan por un buen momento.

Asuntos Constitucionales es la comisión que presidía el entrerriano Edgardo Kueider, del bloque Unidad Federal, compartido con el correntino Carlos Camau Espínola y la cordobesista Alejandra Vigo. Fue senador hasta que lo expulsaron el 12 de diciembre, dos semanas después de ser detenido en la frontera de Brasil con Paraguay, junto a su secretaria. Llevaban 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y 3,9 millones de pesos, en efectivo, adentro de una mochila y sin declarar a las autoridades paraguayas.

Kueider sigue detenido en Asunción y la Justicia avanza sobre la ruta del dinero con nuevas ramificaciones. Por eso la caída del exaliado privilegiado del Gobierno dejó heridas abiertas que no cerraron todavía. No quedaron al desnudo porque el Senado no sesiona desde mediados de diciembre. El recinto de la Cámara alta solo se activó tres veces en los últimos cuatro meses de 2024. La última sesión ordinaria se realizó el 26 de septiembre y el movimiento siguiente se remonta al 27 de noviembre para escuchar el informe que ofreció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre la gestión del Ejecutivo. Luego vino la conmoción por Kueider, a partir del 4 de diciembre.

El escándalo se cruza inevitablemente con el arranque del debate el próximo miércoles. Asuntos Constitucionales deberá elegir a las nuevas autoridades. Su vicepresidenta es la tucumana Sandra Mendoza y responde a su compañero coterráneo Juan Manzur, es decir, una tirante línea que llega al gobernador provincial Osvaldo Jaldo, pero siempre dentro del bloque Frente Nacional y Popular. El año pasado ordenó que sus tres diputados armen el bloque Independencia y dejen la bancada de Unión por la Patria. Ahora tendrá un peso determinante, aunque el primer paso de la reunión del miércoles será elegir al reemplazante de Kueider.

Ninguno de los integrantes de esa comisión tiene ganas de reencontrarse con el escándalo. Buscarán resolver rápido el reemplazo y se enfocarán en la suspensión de las PASO. En ese punto también hay problemas de tiempo y de rosca. El bloque de la UCR, que conduce el correntino Eduardo Vischi, tiene diferencias internas sobre qué posición adoptar. El Frente PRO no perdió al cordobés Luis Juez, pero dejó de ser su presidente y está cada vez más cerca de Milei.

A eso se suma un problema estructural. El Ejecutivo coordina muy poco con Villarruel y la negociación con los bloques la lleva Francos desde la Rosada, pero sin herir a la vicepresidenta. El miércoles será el primer capítulo. Tendrá menú doble: reemplazar a Kueider y tratar las PASO. El oficialismo quiere tener dictamen ese mismo día pero volverán a encontrarse con el enigma del panperonismo que conduce José Mayans, que tampoco tiene una posición unificada. Como el bloque de UxP ya tuvo una votación dividida en Diputados, el peronismo en el Senado se prepara para una situación similar.

Las diferencias no son el único problema. La suspensión no solo pasará por Asuntos Constitucionales. Al igual que en Diputados, incluirá a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Podrían reunirse el jueves y buscar un dictamen exprés. Pero el reglamento del Senado establece que un dictamen puede llegar al recinto una semana después. Podrían sesionar el 21, último día de extraordinarias y con un interrogante adicional, porque Milei podría viajar al exterior y Villarruel debería quedar al frente del Ejecutivo sin poder presidir la Cámara alta.

La negociación depende de Francos y los gobernadores. Fue sustento para la media sanción con treinta por encima de los esperados. Aun así, el viento de cola de Diputados no alcanzaría para llegar con los tiempos de la Rosada. El lunes 24 será la sesión preparatoria para elegir nuevas autoridades de la Cámara. A diferencia de 2024, el oficialismo no cuenta con una mayoría de 37. Hay una negociación abierta y otro trago amargo: ese día jurará Stefanía Cora, la segunda en la lista que encabezaba Kueider. Desde ese día el bloque panperonista tendrá una banca más y llegará a 34, solo a tres escaños del quórum propio.

Nuevo round en Diputados para tratar Ficha Limpia

Después de la media sanción para suspender las PASO, el próximo miércoles la Cámara baja volverá a sesionar. Será para tratar el nuevo dictamen de mayoría del proyecto de ley de Ficha Limpia, pero dentro de una nueva expectativa. En noviembre pasado hubo dos intentos para llevar el tema al recinto, pero quedó en evidencia que el oficialismo no pudo garantizar la asistencia de todos los integrantes de La Libertad Avanza. El PRO reforzó sus sospechas sobre un presunto pacto del Gobierno con el PJ para beneficiar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En respuesta el Ejecutivo mandó un nuevo proyecto, donde fijó que no pueden presentarse candidatos que tengan una condena por corrupción que haya sido confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones. El texto tuvo dictamen el miércoles pasado con el apoyo de LLA y el PRO, pero reunió treinta firmas con disidencias de la UCR y la CC. El peronismo presentó uno en minoría, que no pone fechas e impide la candidatura cuando la condena es confirmada por la Corte. Habría media sanción, pero en el Senado no llega, por el PJ.