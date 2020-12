El senador nacional Pedro Braillard Poccard, integrante del bloque Frente PRO, será uno de los que el próximo 29 de diciembre votará en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que ya cuenta con media sanción de Diputados. En diálogo con PERFIL; el legislador correntino rechazó la posibilidad de que el asunto se defina por un voto, teniendo en cuenta la paridad que existe en la Cámara alta y aseguró que el “sentimiento mayoritario” en todo el país se identifica con la postura celeste.

A continuación, los tramos centrales del diálogo con Braillard Poccard:

— Ud. fue uno de los que votó en contra en 2018, ¿mantendrá esa postura en esta oportunidad?

— Yo ya voté de manera negativa en 2018 y lo voy a hacer de la misma forma.

— ¿Cree que hubo alguna modificación en el escenario social respecto a hace dos años?

—Yo creo que en cuanto a sentimiento de la sociedad no cambió mayormente nada. Acá están muy clara las dos posturas, teniendo en cuenta además que el 60% estaría en contra, de acuerdo a las encuestas. Lo que sí sé es que una cosa es el sentimiento mayoritario en el AMBA y en ciudades grandes como Rosario, y otra cosa en las provincias más chicas, por motivos diferentes, no solo por lo religioso, aunque tiene una incidencia importante.

— ¿Y entonces cuáles serían los otros motivos?

— Cultural, es así, eso lo veníamos conversando con un legislador provincial que simpatiza a favor, para mucha gente un embarazo es una bendición, eso es así. Si está bien o mal, no voy a emitir juicio de valor pero es la realidad. Personalmente, yo voy a votar así y no es una cuestión religiosa, pero por otros otros puntos de vista. Desde la salud creo que nos puede pasar es que terminemos convirtiendo al aborto como un método anticonceptivo.

La experiencia como ex ministro de salud es que esto es como como era el Sida, cuando a partir del Congreso Mundial de Vancouver (1996) se descubre que la combinación de drogas era un tratamiento efectivo y empezaba a convertir al sida en una enfermedad crónica. Pero esta enfermedad no desapareció, sigue estando y las estadísticas demuestran que empiezan a relajarse los cuidados, se pierde el pánico y empiezan a volver las enfermedades de transmisión sexual.

—¿Qué solución se le da a la realidad de quien quiere abortar y lo hace de manera clandestina?

— La interpretación del Fallo Fal de la Corte Suprema lo que hace es interpretar una norma del Código Penal de larga data que establece que realizando una declaración jurada toda aquella mujer que fue víctima de una violación puede activar un protocolo y logra que se haga el procedimiento de interrupción del embarazo. Ese tema no está en discusión. A mí me preocupan dos temas y yo cuando hablo no son inventos, son cosas que yo he visto.

Por ejemplo una persona, que fue víctima de una violación que normalmente esas cosas se dan en el ámbito intrafamiliar, tenía la autorización del juzgado y esa criatura va a nacer con vida. El doctor de la institución les dijo ‘sepan que esta criatura va a ir a incubadora’. Y esta situación no va a ser solucionada. Realmente qué vamos a hacer con esa criatura, eso no está resuelto. La otra cuestión es que no veo que se esté llevando una activa política sanitaria del embarazo no querido. La Nación lo que hace es dictar las grandes políticas de salud y no veo que lleven adelante una política en cuanto al embarazo no querido.

—¿Hubo alguna charla sobre el proyecto al interior de Juntos por el Cambio?

— No, en esto se respeta la libertad de conciencia. Hubo gente que ya votó en 2018 y en eso nos respetamos y lógicamente cada uno trata las adhesiones que puede a la causa con la que comulga. Yo estoy totalmente en desacuerdo que este tema se trate de la manera que se está haciendo. Este tema entró el viernes después de la votación, tenemos reuniones de comisión y quieren sacar despacho el jueves para tener sesión el 29 de diciembre. Vamos a estar votando en plena época que tiene importancia para el 80% de la población argentina que tiene un sentimiento religioso.

"No puedo entender que un tema como este se defina por un voto".

Y en este momento estar forzando una ley como esta, más allá del contexto de la pandemia...Hoy la gente está preocupada por otra cosa. Ya lo dije con la reforma judicial, con la reforma del Ministerio Público Fiscal. En democracia hay una regla de mayoría y de minoría y hay elecciones que se tienen que definir por un voto, como un cargo público. Pero hay otras que requieren un consenso mayor, no puedo entender que un tema como este se defina por un voto.

Vamos a hacer de cuenta que la población está mitad y mitad, aunque no es así. ¿Es casualidad que de los 7 diputados nacionales de Corrientes 6 votaron a favor? Eso no es porque sí, hay cosas que no se pueden imponer por un voto.

— ¿Cuando habla de un solo voto, es una posibilidad el desempate de Cristina Kirchner?

—La verdad es que no sé, el único punteo que hice fue de la gente que va a votar a favor o en contra que lo dijeron públicamente. Más de eso no hablo pero hay una posibilidad de paridad bastante ajustada.