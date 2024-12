El último fallo de la Corte abrió la polémica: el apellido Macri celebra y CFK reprueba

Sobre el cierre del año judicial y ya con Juan Carlos Maqueda tomando una de sus últimas decisiones, la Corte Suprema decidió mover el tablero político al habilitar el camino para que el Tribunal Superior de Justicia Porteño (máxima instancia de la Ciudad) sea la instancia resolutiva en casos donde interviene la justicia nacional asentada en la Ciudad de Buenos Aires. La reacción fue inmediata: el apellido Macri celebra y Cristina Kirchner reprueba.

“Resulta pertinente despejar entonces otra desigualdad o asimetría de la CABA respecto de las provincias”, sostuvieron tres de los cuatro ministros, uno de ellos el ya retirado Maqueda.

Hasta acá el Tribunal Superior de la Ciudad analizaba los delitos propios de la Ciudad, pero ahora tendrá injerencia en decisiones de la justicia civil, del trabajo, criminal y comercial de la Nación que lleguen a esa instancia mediante un recurso extraordinario. En pocas palabras, avala el tratamiento de la misma manera como ocurre en las provincias.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La resolución fue celebrada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien sostuvo que el fallo histórico “nos pone en igualdad con el resto de las provincias y representa un paso clave en la consolidación de nuestra autonomía”.

En la misma sintonía, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, sostuvo que el fallo de la Corte es “otro gran paso hacia la consolidación de nuestra autonomía”. Ambos sumaron otra victoria junto a la creación del fuero laboral de la Ciudad aprobado el pasado 13 de diciembre por la Legislatura porteña.

Desde hace mucho tiempo el máximo tribunal del país viene advirtiendo un escenario anormal en la Capital Federal, donde convergen su propia justicia con la nacional, pese a lo dispuesto en la carta magna donde se avala la plena autonomía así como también la de la Constitución de la Ciudad más allá de los históricos compromisos asumidos por la política de ambas jurisdicciones del traspaso de la competencias.

El caso testigo de esta decisión fue la adoptada en el expediente donde el periodista especializado en arte Gabriel Levinas fue condenado a rendir cuentas de sus gestiones donde exhibió y vendió obras del artista León Ferrari tras ser demandado por sus herederos.

Como se trató de un expediente donde intervino la justicia civil y que convalidó la condena, apelación mediante, Levinas logró llegar al Tribunal Superior de Justicia porteño con un recurso de inconstitucionalidad. La Cámara Civil se negó a que su sentencia fuera revisada por la “Corte porteña”, por lo que terminó resolviendo el máximo tribunal del país.

Esta decisión podría beneficiar a Mauricio Macri en la causa conocida como “Correo Argentino” donde la familia del expresidente tiene una causa abierta tras la acumulación de una millonaria deuda desde hace 23 años.

En Correo Argentino, ocurre una situación que jurídicamente guarda cierta similitud con el caso Levinas: tras idas y vueltas por las propuestas de pago de la deuda de la Firma Socma, además de los intentos de sus abogados de correr a la jueza Marta Cirulli y la fiscal Gabriela Boquín a través del Tribunal Superior de Justicia, los abogados de la empresa interpusieron en la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. Ahora esa instancia no solo tendrá que determinar si la empresa deberá pagar o no la millonaria deuda sino también un eventual reclamo de resarcimiento de la familia Macri por la expropiación del Correo Argentino.

Y fue por esto que Cristina Kirchner lanzó una fuerte advertencia. “Hoy las tapas de Clarín y La Nación le dan las gracias por los servicios prestados y publican fotos, en modo “salida triunfal”, del cortesano Juan Carlos Maqueda al cumplir 75 años y no haber conseguido, PESE A HABERLO INTENTADO, que el Gobierno lo volviera a proponer por 5 años más en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. También dijo que “los pocos que lo aplaudían” a Maqueda eran los empleados del lugar “que según relata en Acordada reciente el también cortesano Ricardo Lorenzetti, nombran a mansalva dilapidando”, comenzó CFK.

Y siguió: “Lo curioso de estos dos ‘gigantes del periodismo de investigación’ es que no mencionan el inédito, escandaloso e inconstitucional fallo por el cual la Corte Suprema de los 4, después de 23 años de proceso judicial, salva a Macri en la causa del Correo para que no pague su multimillonaria deuda con el Estado. Mejor regalo de Navidad, no se consigue, Papá Noel no vino en trineo… está en el 4to piso de la calle Talcahuano”.