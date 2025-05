El próximo domingo 18 de mayo se realizarán las elecciones legislativas en CABA, y los principales candidatos a ocupar una banca ya están cerrando sus campañas, entre ellos Silvia Lospennato, referente del PRO, y Leandro Santoro, cabeza de la lista “Es ahora Buenos Aires”.

Silvia Lospennato hará su última aparición, antes de que comience la veda electoral, este jueves 15 de mayo a las 19 en el Club 17 de Agosto, ubicado en Avenida Albarellos 2935, en Villa Pueyrredón, acompañada por el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y la jefa de campaña, María Eugenia Vidal. El eje de su discurso sería la frustrada ley de Ficha Limpia, que se cayó en el Senado por apenas un voto.

Este mismo jueves 15 de mayo, pero desde las 18, Leandro Santoro finalizará su campaña en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA. Estará acompañado por Claudia Negri, segunda candidata y vicedecana de Medicina, quien hablará para la comunidad educativa.

Otros candidatos ya cerraron sus campañas este miércoles 14 de mayo:

Manuel Adorni, de La Libertad Avanza , realizó el acto final de su campaña en Plaza Mitre (avenida del Libertador, entre las calles Dr. Luis Agote, Agüero y República del Líbano), acompañado por el presidente Javier Milei, quien a las 19.20 dio un extenso y explosivo discurso.



(UCR, GEN y Partido Socialista), (Avenida Federico Lacroze 3455), acompañada por el senador nacional Martín Lousteau. La candidata expresó: "Esta elección y abrir paso a una nueva generación, que viva en la misma ciudad que ustedes y quiera transformarla. Este 18 de mayo no votamos una lista, sino una nueva manera de vivir en esta ciudad". Paula Oliveto, candidata de la Coalición Cívica, finalizó su campaña electoral a las 18:30 en la confitería El Greco (Avenida Rivadavia 5353), acompañada por Elisa Carrió e integrantes de su lista. La candidata afirmó: "No nos financió el juego, tampoco nos financiaron los contribuyentes de esta Ciudad, en donde la propaganda que se ve es obscena. El domingo vamos a ser la sorpresa de esta elección".



El presidente confesó: “Es una alegría volver ante las almas libres, las que no se dejaron doblegar por la mierda del partido del Estado. Recuerdo que un periodista, absolutamente violento, me dijo cuando tenía que jurar en 2021 que no podíamos hacer nada porque éramos dos diputados”.

Milei luego habló de su círculo más íntimo: “En ese contexto, tres personas... Mi hermana, Karina Milei, El Jefe. Junto a ese genio, que es Santiago Caputo. Y quien les habla. Y seis perros: Conan, Murray, Robert, Milton y Lucas Jr., junto a Aaron y dos escarbadientes".

El referente de LLA entonces cuestionó a Leandro Santoro, referente del peronismo en las elecciones legislativas de CABA: “Vengo a llamarlos para que demos la puntada final, empecemos a clavar la tapa en el cajón del kirchnerismo, ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Ese kirchnerismo que está representado por 'Sanvaca', porque es una vaca que vivió siempre de la teta del Estado”.

Y, a continuación, atacó al PRO: “Tenemos que elegir si queremos seguir abrazando el modelo de la libertad o volver al modelo del partido del Estado que hizo ricos a los políticos y pobres a nosotros. No voy a perder tiempo en hablar de los fracasados amarillos, porque están peleando el cuarto lugar”.

