Qué son las listas colectoras

A pocos meses de las elecciones 2019, todos piensan en ganar. Es la única explicación posible para esta nueva maniobra política del Gobierno, que busca dar marcha atrás con un decreto de hace pocos meses. Se trata de las listas colectoras que fueron prohibidas en abril por un DNU del Presidente, Mauricio Macri, que ahora piensa sacar otro decreto para permitirlas en la provincia de Buenos Aires para beneficiar a María Eugenia Vidal.

El sistema electoral de colectoras le permite a un candidato aparecer en distintas listas. Por ejemplo, en este caso, la actual gobernadora bonaerense podría aparecer en la lista de Macri, como también en las listas de Alternativa Federal.

Se llama colectoras cuando van distintas opciones en una categoría, por ejemplo gobernador, pegadas a un mismo candidato en otra categoría. Puede ser un candidato presidencial con varias colectoras de gobernador o legislador, o también a la inversa, un candidato a gobernador pegado a varios candidatos presidenciales.

Lo curioso es que, el 12 de abril de 2019, mediante el decreto 259/19, Macri estableció la prohibición de listas colectoras argumentando que generan "inequidad entre los competidores, conspiran contra la emisión de un voto informado y afectan seriamente la calidad del proceso electoral como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y de elección entre alternativas de gobierno".

Tras el decreto, el peronismo adelantó que iba a ir a la Justicia para que el DNU no tenga validez, aunque finalmente no lo logró. Por otro lado, luego de que el macrismo dejara trascender que darían marcha atrás, también se quejaron por "cambiar todo el tiempo las reglas de juego".

En ese sentido, el PJ cuestionó el primer decreto de Macri ante el juzgado de María Servini de Cubría. "El argumento de la oposición es que esto ya estaba reglado por la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE), pero la verdad es que no tiene más valor jurídico que un decreto, no es un buen argumento de la oposición. En cambio, sí se puede analizar si hay o no exceso en la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, si a través de ese decreto reglamenta más de lo que tiene competencia para reglamentar. Ahí se puede declarar inconstitucional", señaló a PERFIL un especialista en cuestiones electorales.

Entre tantas contradicciones e idas y vueltas, el Gobierno muestra su preocupación por las encuestas en la provincia bonaerense tras la confirmación de la fórmula de Axel Kicillof y Verónica Magario. Pero Cambiemos deberá evaluar si evita el costo político de dar marcha atrás con el decreto o prioriza el temor a perder la provincia de Buenos Aires.

Cuándo surgieron las colectoras

Existen desde siempre, pero a partir de 2001 la Cámara Electoral puso un poco de orden y comenzó a exigir un vínculo jurídico. "Era para que cualquiera no adhiera con cualquiera. Vínculo jurídico significa que tenía que haber una alianza. Por ejemplo, si Vidal quisiera adherir a las candidaturas de Macri y Lavagna, la alianza que lleva Vidal tiene que estar conformada por lo menos por un partido de la alianza que lleva Macri y por lo menos por un partido de la alianza que lleva Lavagna. Ahí se generaba el vínculo jurídico", explicó el experto a este medio.

Sin embargo, en 2011, Cristina Kirchner sacó un decreto que ampliaron el criterio y fueron más permisivos. De esa manera, permitieron en algunas condiciones, lo que se denomina convenio de adhesión. Así, el vínculo jurídico ya no estaba dado por la presencia de una misma agrupación en los distintos niveles, sino que también permitía un vínculo jurídico a través de convenios de adhesión.

"El problema es que ese DNU, generó un antecedente (el cual en ese momento no fue cuestionado por los políticos) de que las colectoras fueron regladas por decreto. Y ahora volvieron a ser regladas por decreto, pero en un sentido más restrictivo", argumentaron a este medio.

Quiénes las utilizaron

Desde que el decreto de Cristina Kirchner en 2011 extendió la posibilidad de las colectoras, todos los espacios políticos lo utilizaron y se beneficiaron. En ese año, se permitió que los candidatos a gobernador bonaerense, Daniel Scioli y Martín Sabbatella, pudieran ambos tener a CFK como candidata presidencial.

El caso del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en 2015 fue icónico, ya que fue apoyado por otras 9 listas distintas que lo llevaron como candidato a mandatario de provincial. Pero también lo utilizó a la inversa, ya que Morales también estaba con las listas presidenciales de Mauricio Macri, Sergio Massa y Margarita Stolbizer.

En 2007, el exministro de Economía y candidato presidencial, Roberto Lavagna, también utilizó este mecanismo cuando se presentó como postulante a la presidencia por el radicalismo. En distritos como Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, listas distintas de legisladores nacionales iban en la nómina con su boleta a Presidente.

También hubo dirigentes de Cambiemos que se beneficiaron con este mecanismo: en los comicios de 2007, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, llevó dos listas de candidatos a diputados nacionales por la ciudad: una era encabezada por Patricia Bullrich y la otra por Roy Cortina.

