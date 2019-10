Claudia Rucci vs. Pablo Echarri: se cruzaron por el voto antiperonista

El actor Pablo Echarri se sorprendió por la cantidad de votos que sacó Mauricio Macri y la dirigente del PJ y exdiputada Claudia Rucci le contestó con varias ironías. En una entrevista radial, Echarri (con pública afinidad por el kirchnerismo) había puesto en duda el aluvión de votos a favor de Macri, que lo hicieron crecer entre las PASO y las generales.

“Se ve que estaban todos esquiando”, ironizó, haciendo propias el discurso post PASO de Elisa Carrió. Rucci le contestó con una carta abierta en su cuenta de Facebook. “En 2010 recuerdo haber dicho: Para ellos, el peronismo es como un pullover que se pone o se saca de acuerdo haga frío o haga calor”, escribió, en alusión al kirchnerismo.

En la misma línea, Rucci cuestionó la “repentina” peronización de Cristina. “Hubo también una enorme cantidad de peronistas que no creímos en la repentina peronización de Cristina y su vocación de unidad: los peronistas que creemos firmemente en los valores republicanos y democráticos, en los consensos, en la unidad nacional, en las tradiciones aprendidas. Y lo expresamos el domingo en las urnas”, sostuvo.

La dirigente peronista recordó cuando Cristina “despreciaba” la estructura del PJ y decía que no le importaba el partido. “Algunos discursos de los triunfadores -continuó en su texto Rucci- mostraron que nuestra valoración no fue desacertada. La ex presidenta retó a peronistas del escenario, responsabilizándolos por la división del peronismo que ella misma había potenciado durante muchos años”, precisó.

Y le recordó a Echarri que el voto peronista, aún dividido, siempre superó el 60 por ciento en total y que, el domingo, “llegó al 48”. Consideró que eso sucedió porque hay muchos que todavía creen “en otro peronismo”.

