Qué intendentes oficialistas apostaron a la campaña sin Macri ni Vidal y ganaron 

La ola celeste que se gestó en las PASO del 11 de agosto con el triunfo del Frente de Todos obligó a los intendentes de Cambiemos a iniciar una campaña de "despegue" de sus máximos referentes: Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Cambio de colores, instructivos para cortar boleta y un cambio de discurso en las redes sociales fueron algunas de las estrategias que implementaron para mantener sus municipios ante el avance de los candidatos opositores. ¿Qué resultados obtuvieron?

La Plata, Lanús y Tres de Febrero fueron los distritos en los que funcionó el corte de boleta. En concreto: lograron ser reelegidos pese a que el Frente de Todos se impuso con sus candidatos nacionales y provinciales a nivel local. Sin embargo, hubo perdedores en los que ni la campaña de despegue los salvó. A continuación los casos particulares:

Diego Valenzuela. El 11 de agosto el intendente de Tres de Febrero fue el candidato más votado con 72.756 votos, sin embargo, el Frente de Todos ( con sus cinco listas) obtuvo el 46% contra el 34% de Cambiemos. De cara a las elecciones generales, Valenzuela fue uno de los referentes de la campaña de despegue de Vidal y Macri, y hasta lanzó un instructivo para enseñar a los votantes cómo cortar boleta. Los resultados fueron positivos ya que logró el 47,10% y le ganó al candidato opositor Juan Debandi que obtuvo el 43,83%. Sin embargo, los postulantes del Frente de Todos para presidente y gobernador ganaron en ese distrito.

​Julio Garro. "No me importa tu partido, me importa tu ciudad", había lanzado como lema en La Plata a raíz del resultado de las PASO, donde, si bien el intendente se había consagrado como el candidato más votado con el 37,06%, el Frente de Todos -con cinco propuestas- logró ser la fuerza más votada con el 47,24%. Sin embargo, esta noche Garro se impuso con 48,90% y Florencia Saintout cosechó el 40,54% de los votos. A nivel local, los candidatos a presidente lograron un resultado muy parejo: el Frente de Todos se imponía con el 43,86% pero Juntos por el Cambio se postulaba en segundo lugar con el 43,34%. Sólo 52 centésimas de diferencia.

Nestor Grindetti. En Lanús el intendente logró la reelección con el 49,35% de los sufragios, mientras que el opositor Edgardo Depetri el 43,94%. En las PASO, el Frente de Todos había sacado el 47% contra el 34% de Cambiemos y a partir de allí se sumó a la campaña de despegue: "No pedimos que corten a Mauricio, corten a Depetri", expresó en uno de sus actos de campaña. En paralelo, en ese municipio ganaron Alberto Fernández y Axel Kicillof.

"Gracias al pueblo de Lanús", festejó Néstor Grindetti en su cuenta de Twitter.

Hector Gay. En las PASO de Bahía Blanca, el intendente había aventajado por menos de tres puntos al candidato del Frente de Todos, Federico Susbielles. Esta noche elevaba la cuenta: con el 92,50% de las mesas escrutadas, se imponía por casi 10 puntos a Susbielles: 50,96% a 41,41%. A diferencia de los anteriores casos, los candidatos nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio ganaron en ese distrito.

Ezequiel Galli. En este caso, el intendente de Olavarría había ganado en las PASO por sobre Federico Aguilera de Frente de Todos, y mejoró los números con el 50,57%. Allí también ganaron Macri y Vidal.

Guillermo Montenegro. Su caso es particular: si bien se presentó como candidato del oficialismo en Mar del Plata, el exsecretario de Seguridad porteño reemplazó el lugar del actual intendente Carlos Fernando Arroyo quien armó su espacio luego del alejamiento de Cambiemos. Con el 92% de las mesas escrutadas, ganó con el 40,60% de los votos a Fernanda Raverta, quien se posicionaba como peligrosa opositora.

A la espera de la definición:

Nicolás Ducoté. En Pilar también se impusieron las fórmulas del Frente de Todos a gobernador y presidente. Sin embargo el intendente y su contrincante Federico De Achaval mantenían esta noche una reñida elección con sólo 311 votos de diferencia a favor de Ducoté con el 84,63% de las mesas escrutadas. El jefe comunal había perdido en las PASO por 46% a 33%.

Los perdedores:

Martiniano Molina. Pese a haber sido el candidato más votado en términos individuales en las primarias, con el 30,77%, el jefe comunal de Quilmes perdió ante la referente de La Cámpora Mayra Mendoza, quien se consagró con el 49,52%. Durante la campaña de "despegue", el equipo de comunicación había difundió a través de whatsapp un video en el que Homero Simpsons anunciaba que cortaba boleta para evitar la vuelta de "Anibal Fernández" a Quilmes.

Ramiro Tagliaferro. El intendente de Morón y exesposo de la gobernadora Vidal perdió ante Lucas Ghi por sólo tres puntos. En las PASO Tagliaferro obtuvo 78.054 votos y quedó 13.613 abajo de Ghi.

