Florencia Saintout perdió en La Plata y Julio Garro retuvo la intendencia

Lo que se presentaba como una elección reñida en La Plata culminó con una amplia diferencia entre el actual intendente Julio Garro y su contrincante Florencia Saintout. Con el 81,93% de las mesas escrutadas, el referente del PRO se imponía con el 48,99%, mientras la exdecanda de la Facultad de Periodismo de la UNLP cosechaba el 40,44%. Por el contrario, los candidatos a presidente y gobernador sacaron diferencias mínimas a nivel local.

La expectativa se había generado en la capital bonaerense a raíz del resultado de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde, si bien el intendente se había consagrado como el candidato más votado con el 37,06%, el Frente de Todos -con cinco propuestas- logró ser la fuerza más votada con el 47,24%.

Incluso, el miedo de perder su territorio llevó a Garro a emprender la campaña para cortar boleta con el lema que inundó la ciudad de las diagonales: "No me importa tu partido, me importa tu ciudad". Consultado por los medios locales sobre la estrategia, el jefe comunal explicó: "Si el ciudadano que vota la boleta azul no encuentra su absoluta representatividad en Saintout, lo invitamos a que corte esa boleta y nos acompañe".

Todo indicaría que la campaña desapegarse de la figura de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri funcionó a la perfección para el intendente, ya que, a nivel local, los candidatos a presidente lograron un resultado muy parejo: el Frente de Todos se imponía con el 43,86% pero Juntos por el Cambio se postulaba en segundo lugar con el 43,34%. Sólo 52 centésimas de diferencia.

Las 10 frases de Vidal tras reconocer la derrota

Lo mismo sucedió con los candidatos a gobernador: Vidal lograba el 45,62% y Axel Kicillof 44,13%, según el 75,40% de las mesas escrutadas de los votos platenses. Cabe recordar que la candidata del Frente de Todos se había ausentado al debate que se realizó el pasado 16 de octubre en el Colegio de Abogados local, por lo que recibió fuertes crítica del actual intendente.

En diálogo con PERFIL, desde el entorno de la candidata advirtieron que ya se venía evaluando la no presentación al debate porque luego de las primarias "Garro comenzó una campaña de ataques y mentiras constantes que no queríamos escuchar. Es mejor ocupar ese espacio para escuchar a los vecinos que la están pasando muy mal, que no tienen empleo. Garro no iba a escuchar nada", justificaron.

DR /MC