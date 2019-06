Lavagna insiste con la tercera posición: "Despolarizar es muy duro pero vale la pena"

El precandidato a presidente Roberto Lavagna afirmó este lunes que "despolarizar es un proceso muy duro" pero que, no obstante, "vale la pena", e insistió con que Consenso 19 "surge como una alternativa a los dos extremos de la grieta".

En este marco, indicó que existe un sector de Alternativa Federal que "se siente atraído hacia uno de los polos de la grieta, el Gobierno", mientras que otro se ve "atraído por Unidad Ciudadana" y un tercero, en el que él se ubicó, que busca posicionarse por fuera de "la grieta".

"Hay un tercer sector que es el nuestro, que intenta mantenerse sin que nos arrastren ni de un lado ni del otro de la grieta", sostuvo Lavagna en declaraciones periodísticas difundidas hoy por Consenso 19.

En este sentido, subrayó que la intención de ese espacio es "mostrar que hay otra forma de gobernar", distinta a la propuesta por el oficialismo y por el kirchnerismo, sectores a los que señaló como los extremos de esa polarización. De hecho, consideró que esos dos sectores tienen en común la intención de "hacer su negocio, que es la grieta".

Por otro lado, el ex ministro volvió a criticar al Gobierno por su política económica al juzgar que "no entendió que la tarea principal que tenía era poner en marcha la economía".

'Cambiemos creyó que la lluvia de inversiones iba a reactivar la economía. Pero la lluvia fue de adentro hacia afuera, se fugaron 60.000 millones de dólares", señaló Lavagna.

También, apuntó contra las políticas económicas desplegadas durante la gestión del Frente para la Victoria cuando dijo que "su error fue creer que sólo se puede empujar el consumo sin, al mismo tiempo, entender que la producción importa".

"No se puede distribuir lo que no se produce. Ahí hay dos errores capitales. Esos son los errores en los que no se puede caer", enumeró el ex ministro en las declaraciones que formuló esta mañana a una radio mendocina.

EA