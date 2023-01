La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, le marcó la cancha a Juntos por el Cambio en medio de las internas por la carrera presidencial, puesto que adelantó que quiere ser candidata para buscar la “unidad”.

De cara a las elecciones 2023, Carrió aseguró: “Sería candidata a presidente”. La dirigente alegó que su posible candidatura sería “para salvar la conciencia de muchos que no quieren votar a determinados candidatos”, según expresó en un diálogo con Urbana Play.

La líder de la Coalición Cívica aclaró que “no solamente es por querer ganar”, sino que tiene un “objetivo muy claro”. “Quiero lograr la unidad de las listas. Yo soy fundadora de Juntos por el Cambio, el primer objetivo es lograr la unidad de todos”, explicó en un intento de recordar los orígenes del partido opositor en 2015.

Carrió es fundadora de Juntos por el Cambio.

En el caso de que Carrió encabece una lista en las próximas elecciones, sería la quinta oportunidad en la que se postula para presidenta luego de las derrotas de 2003, 2007, 2011 y 2015.

La exlegisladora definió a Juntos por el Cambio como “una pluralidad de líderes”. Así, sostuvo que “la gente tiene derecho a poder elegir quién representa esa pluralidad”, al tiempo que manifestó que ve “una generación con mucha voluntad, mucho conocimiento y mucha transparencia”.

De esta manera, convocó a la fuerza política a limar asperezas en medio de una interna más que marcada dentro de Juntos por el Cambio.

Las internas dentro de Juntos por el Cambio

Gerardo Morales y Elisa Carrió.

Carrió continuó con sus proyecciones para las elecciones presidenciales y afirmó que “Morales va a ser candidato”. En ese sentido, contó: “Todas las reuniones que yo tengo son para acordar puntos de acuerdo”.

Por otro lado, comentó que mantiene una relación “bárbara” con el expresidente Mauricio Macri, pero se distanció de su espacio político. “Yo he tenido una coherencia absoluta a lo largo de mi vida. Soy republicana, creo en los derechos humanos, creo en la democracia. Me ubico en el centro de la escena política, no tengo fanatismos, no me gustan los líderes autoritarios”, se diferenció Carrió de los demás candidatos.

