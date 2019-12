Elisa Carrió: "Yo voy a cobrar la cuarta parte de lo que cobraría como jubilada del Poder Judicial"

Elisa Carrió apuntó contra la Ley de Emergencia Económica y Solidaridad Social que sancionó el Congreso la semana pasada al asegurar que la suspensión de la movilidad jubilatoria "prejudica a todos". En ese sentido, ejemplificó: "Yo voy a cobrar la cuarta parte de lo que cobraría como jubilada de mi sueldo a los 30 años cuando tenía nivel de juez de Cámara". La líder de la Coalición Cívica - ARI utilizó además sus redes sociales para aclarar que "los diputados no tienen jubilaciones de privilegio".

"Yo me jubilo con muchísimos aportes, solo 25 como legisladora, pero también otros diez en el Poder Judicial, que ellos sí tienen un régimen de privilegio, con veinte años en la universidad, que sí tiene régimen de privilegio. Pero yo me jubilo como diputada que no tiene régimen de privilegio porque lo derogamos", explicó Lilita en un video que difundió en su cuenta de Twitter.

La chaqueña también aclaró que "los diputados no perciben jubilación de privilegio desde el año 2002. Soy autora de ese proyecto. Mi jubilación es bajo el régimen general y también me suspenden la movilidad", y agregó: "Yo voy a cobrar la cuarta parte de lo que cobraría como jubilada de mi sueldo a los 30 años cuando tenía nivel de juez de Cámara".

Alberto Fernández: "No hay ningún congelamiento a los haberes jubilatorios"

El descargo de la líder de la Coalición Cívica se dio en el marco de la aprobación de la Ley de Emergencia Económica y Solidaridad Social —enviado por el presidente Alberto Fernández— que suspende la actualización automática de las jubilaciones. Sin embargo, fueron exceptuados todos los beneficiarios de los regímenes especiales de jubilación como jueces, diplomáticos y ex miembros del Estado de alto rango.

"Acá hay un sistema injusto: los que aportaron 40 años están paralizados, y los que no aportaron tienen el bono pero después siguen paralizados", denunció Carrió y expresó que la ley "es una estafa colosal" porque con la fórmula anterior "había una pérdida momentánea pero aseguraba a todos los jubilados no perder poder adquisitivo".

Eso es lo que suspendieron. Nos tenían que pagar la inflación de los últimos seis meses. Esto es lo que no nos pagan

La integrante de Cambiemos había anunciado la renuncia a su banca de diputados luego de la derrota de Mauricio Macri pero, debido a que el Gobierno pidió al Poder Legislativo la apertura de sesiones extraordinarias, Carrió aseguró que se pasará "todo enero y todo febrero en el recinto".

"Los voy a acompañar y en marzo voy a estar más al lado, como ciudadana. Yo no los voy a abandonar. Además, para eso tenemos 15 diputados de la Coalición Cívica que son mucho mejores que yo y que pueden soportar en salud todavía esa Cámara que ya es irrespirable", concluyó.

DR/FF