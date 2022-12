Tras una votación de usuarios de Twitter, Elon Musk accedió a restablecer las cuentas de cinco periodistas

Siempre envuelto en polémicas, el ultramillonario Elon Musk decidió que su "lápiz rojo" esta vez se sometería a la voluntad de los usuarios de Twitter, y después de una votación en la que participaron millones de personas, el dueño de esa red social decidió rehabilitar la cuenta de cinco periodistas, a los que había dado de baja furioso porque habían brindado información sobre los lugares en que estaba su avión particular.

Como se sabe, Musk había cerrado las cuentas de Twitter de periodistas de CNN, The Washington Post y New York Times, lo que le valió quedar en el ojo del huracán como una persona que no respetaba la libertad de prensa.

En rigor, Musk se había enojado porque esos hombres de prensa habían divulgado información sobre el lugar de planeta en que se encontraba el avión particular de Musk, información que el empresario consideraba sensible y riesgosa para su seguridad y la de sus allegados.

Sin embargo, los periodistas habían obtenido esa posición a través de una cuenta que rastrea aviones en todo el planeta, incluido el de Musk, pero que había sido creada por otra persona.

Elon Musk deshabilita la función Twitter Spaces tras censurar a la prensa

Lo cierto es que luego de que las cuentas de los periodistas fueran suspendidas, y ante el revuelo global causado por el tema, Musk accedió a que los usuarios de Twitter dieran su opinión, y en la encuesta virtual participaron 3,6 millones de personas. Y el resultado fue pulgar arriba: el 59% de los votantes se inclinó por el "perdón de los pecados" y así las cuentas de los hombres de prensa restablecidas.

Musk está en la mira de muchas organizaciones por la forma en la que maneja la red social, incluso con cientos de despidos desde su llegada, en el medio de un plan para convertir a la red en "sustentable" que termino con las cesantías de muchísimos trabajadores que habían cumplido un rol clave para el crecimiento y expansión de la red en estos años.

Pero al margen de esos temas, que tienen que ver con manejos empresarios, ya que al fin de cuentas como propietario puede decidir la cantidad de empleados a tener en Twitter, el cierre de cuentas de prensa lo metió en otro terreno, ya que ponía a Twitter en el sinuoso camino de afectar la libertad de expresión. La votación de los usuarios le sirvió entonces a Musk para salir del brete, sin admitir que había retrocedido sobre sus pasos.

La cuenta que sigue al avión, suspendida

La cuenta que si permanecía suspendida y tal vez no sea restablecida es la del usuario que sigue los movimientos del avión de Musk (@elonjet), que mostraba un mensaje que decía “cuenta suspendida”, con la explicación de que Twitter suspende las cuentas que infringen las normas de la plataforma. El magnate compró Twitter por US$44.000 millones a fines de octubre.

Musk y representantes de Twitter no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los manejos en Twitter de la era Musk siguen juntando críticas.

Jack Sweeney, a cargo de la cuenta desde junio de 2020, dijo a Bloomberg News que, al iniciar sesión en la cuenta, la plataforma de Twitter decía: “Su cuenta está permanentemente suspendida. Tras una cuidadosa revisión, hemos determinado que su cuenta ha infringido las normas de Twitter. Su cuenta está permanentemente en modo de solo lectura”.

La cuenta, como se mencionó, sigue desactivada.

Ya había vuelto Trump

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, era el caso paradigmático de la suspensión de cuentas. Sin embargo, con la llegada de Musk volvió a tenerla disponible.

Ahora, si se escribe en el buscador el nombre del ex presidente, pese a su discurso habitualmente violento, ahora si aparece. Su cuenta sigue con el tilde de verificación y el último tweet data del 8 de enero de 2021, es decir, hace casi un año.

Twitter suspendió la cuenta que seguía al jet privado de Elon Musk

En cuanto a los casos de los periodistas, Musk dijo: "La gente ha hablado", y un rato más tarde oficializó "se levanta el castigo".

Musk, propietario de la automotriz Tesla, compró Twitter en octubre y está embarcado en un profundo proceso de cambio de la compañía, según asegura para sanear sus cuantiosas pérdidas. Desde ese entonces hubo n cambio radical en la empresa, principalmente a partir del despido de cientos de trabajadores y trabajadoras. También en la línea respecto de los comentarios de odio que se divulgan en esa red.