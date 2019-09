Audios | El ex empleado del Instituto Patria dijo que encontró los dólares "en la oficina de Máximo"

La Justicia investiga a Mariano Lescano, un empleado de limpieza que trabajaba en el Instituto Patria, sede política que encabeza la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por haberse llevado del lugar $100 mil dólares, que dijo haber encontrado en una caja cuando realizaba sus tareas de limpieza.

El caso fue presentado mediante un informe de Periodismo Para Todos (PPT), el ciclo que conduce Jorge Lanata por Eltrece. Según la investigación periodística, Mariano Lescano estaba siendo investigado desde agosto de 2018, por una presunta denuncia anónima por venta de drogas en la ciudad de Chacabuco. La Justicia empezó a escuchar sus conversaciones en el marco de esa causa, y determinó que proveía de drogas, desde el conurbano, a dos hombres que vendían en Chacabuco.

En los audios, a los que accedió la Justicia, el hombre le dice a su esposa que encontró un millón de dólares, y le envía una foto de la caja donde presuntamente estaban guardados. Además, cuando su mujer le consulta puntualmente dónde los encontró, el dice que "estaban en la oficina de Máximo", en referencia al diputado nacional Máximo Kirchner.

Mariano: -Me tiemblan las piernas, no sabía si llevarmelo. Un millón de dólares. Porque cada fajo contiene 100 billetes de 100 dólares. Estaba adentro de una caja de zapatos

Norma: -No puedo creer, ¿dónde lo encontraste?

Mariano: -En una caja de televisión. Con un millón de dólares compramos la casa, amor.

Norma: -Estoy asustada, no sé, anda a saber si no están marcados o que.

Mariano: -No, qué van a estar marcados, esto es plata negra, si estaban adentro de una caja de zapatos. Abro la caja de televisión, y había una cajita negra, miro así, la abro, y todos dólares. Te juro, me empezaron a temblar las piernas

Norma:- ¿Dónde estaba eso, camino al instituto?

Mariano: -No, cielo, en la oficina de Máximo. Pero para mi no saben que está ahí. Ahora sabés qué hice, la caja la deje a un costadito atrás de la puerta. Mañana si eso está ahí, saco la caja y me guardo la plata. Cuando me pregunten yo les digo "no se, yo tiré la caja’" Cielo, sabés qué, saldas todas tus deudas. Nos compramos la casa. (...) No sé qué hacer, te juro. Es tan grande la tentación

En tanto, en el informe del ciclo que conduce Jorge Lanata, no mencionaron que Lescano asegura en las escuchas que encontró el dinero en la oficina del hijo de la senadora de Unidad Ciudadana. "Hay toda una discusión respecto de qué oficina se encontró. Lescano dice que lo encontró en una determinada oficina, nosotros tratamos de chequear, y lo que Lescano dice no se corresponde con la realidad, porque quien dice él que era el titular de la oficina, no tiene una oficina fija ahí”, dijo el periodista durante la emisión del programa.

En ese sentido, agregó: "Ahí empieza toda la discusión de en qué oficina fue. En cualquier caso, me parece una discusión menor, porque estamos hablando del instituto patria, el lugar donde nace la alianza que probablemente presida la argentina en poco tiempo", sostuvo.

Consultados por PERFIL, desde la producción de Periodismo Para Todos se manifestaron en el mismo sentido: "Nunca pudimos chequear en qué oficina estaba la caja. Sobre lo que no hay dudas es que la plata estaba en el Patria", dijeron. “No lo publicamos porque no pudimos chequear su veracidad”, agregaron.

En otro tramo de uno de los audios, Mariano Lescano debate con su mujer si llevarse o no el dinero:

M: -No sé si llevarlo o no. O llevarme un fajo solo. Lo que pasa es que van a quedar nueve fajos y pueden sospechar porque falte un fajo.

N: -No sé, Cielo

M: -Vamos a especular hasta mañana, si mañana está, es porque Dios quiere que me lo lleve. ¿Me entendés? Igual yo la caja la tapé con un montón de bolsas que estaban ahí, coas que si la abren no la van a ver.

N: -Dejala como estaba

M: -No, obvio. Yo no creo que sepan, ¿si no cómo van a dejar eso ahí?.

N: -No sé, Cielo. Hace lo que te diga tu corazón.

M:-Tengo un miedo terrible. Yo la dejo ahí atrás de la puerta, como si nada pasara. Como no le van a dar pelota Igual yo voy a estar al acecho. Yo te digo la verdad, si mañana sigue estando ahí… un millón de dólares, no son cinco mil dólares, es un millón.

El juez de Junín ordenó un allanamiento en el domicilio de Lescano, y encontró los 90.400 dólares

Más adelante, Lescano le envía a su mujer una foto de la caja para mostrarle si le parecía correcta la forma en la que la había dejado hasta el día siguiente. "Ahí te voy a mandar una foto de cómo la dejé, para ver si te parece que pasa desapercibida", se escucha decir al hombre. Luego, en otro de los audios, la pareja parece hablar de que la plata ya está en su domicilio. De acuerdo al informe, la mujer habría accedido a ir hasta el lugar, y se habría llevado el dinero hasta el domicilio de ambos, donde luego fue encontrada la suma de 90.400 dólares.

Mariano-¿Me escuchás? ¿Qué hiciste con eso?

Norma: -Lo llevé a casa. ¿No me mandaste a hacer eso?

Mariano: -¿Dónde lo pusiste?

Norma: -En un cajón lo puse. De ropa. Basta, ya está. Hablamos personalmente, cortala con eso.

El juez de Junín, que investigaba a Mariano Lescano por la causa anterior de tráfico de drogas y había intervenido su teléfono celular, ordenó un allanamiento en su domicilio y fue allí que dio con los 90.400 dólares, suma que se presume la pareja se llevó del Instituto Patria. La Justicia procesó al empleado de limpieza por tráfico de drogas, robo y se espera que defina los pasos a seguir a raíz de las conversaciones que tienen como prueba del hallazgo del dinero.

Desde el Instituto Patria, el apoderado Fernando Castiglioni confirmó a PPT que Lescano había trabajado en el lugar en relación de dependencia, y hacía un mes que estaba a prueba por el periodo de tres meses. Castiglioni sostuvo además que al mes de estar trabajando, dejó de ir al Instituto, y se enteraron que tenía una causa penal por tráfico de drogas.

Consultado por el monto de dinero que encontró el empleado del lugar dijo que no es posible que provenga de fondos que maneja la institución. "Todo lo que se maneja acá, ya sean cuotas sociales o cursos, obligatoriamente tiene que ser bancarizado", explicó. Sobre lo sucedido, consideró que se trató de una "operación política”, porque, según dijo, les habían advertido que serían blanco de una operación en su contra por el contexto de campaña electoral.

El apoderado afirmó además que las oficinas siempre permanecen abiertas, porque "no hay nada que esconder". La hipótesis desde el Instituto Patria es que el hombre intentó justificar ese dinero, que había obtenido de un ilícito, al decir que lo encontró en las oficinas de la institución. PERFIL se quiso comunicar con voceros del Instituto Patria y no obtuvo respuesta alguna.

